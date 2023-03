A Macario González no le preocupa efervescencia de María Corina ante la opción de Juan Guaidó #29Mar

Juan Guaidó será el candidato de Voluntad Popular ante los comicios de la oposición venezolana, se conoció el pasado lunes 27 de marzo cuando el partido presentó en Barquisimeto su equipo de comando de campaña de cara a lo que serán las elecciones primarias el próximo 22 de octubre del 2023.

Macario González, legislador por ese partido ha sostenido su apoyo a la candidatura del ex presidente interino, aunque hasta los momentos no se haya realizado una presentación oficial, porque considera que el líder no solo tiene el respaldo de la organización que ayudó a nacer y fue uno de sus dirigentes fundamentales, sino que ha recibido el apego de otras organizaciones del espectro político nacional como el movimiento Venezuela “Democrática Unida”, cuyo dirigente es el economista Rodrigo Cabezas, quien lidera un movimiento disidente del chavismo, Bandera Roja, Fuerza Liberal, “Izquierda Democrática”, y están pendientes otras organizaciones que irán anunciando en los días que vienen su impulso a la opción de unidad de las fuerzas democráticas que él representa, y quien tiene previsto presentar oficialmente su candidatura a las primarias días después de la Semana Santa específicamente el 14 de abril.

Pero la candidatura de María Corina Machado lleva mucho empuje según lo demuestra en las giras que viene realizando en el país. ¿El apoyo es sentimental, o están plenamente convencidos de que será Guaidó el ganador de las primarias?

–Me parece muy bien y muy bueno que María Corina motive a una importante porción del electorado venezolano a participar en el proceso de las primarias y que goce de buenos indicadores, tal como usted lo comenta.

“Ese dato no me mueve a preocupación. Ojalá todos los aspirantes a la presidencia de la República en procura de un cambio en la conducción del país, cuyo líder quedará ungido por el voto popular el 22 de octubre fecha de la primaria, tuvieran la misma fuerza”.

Insistió en que ojalá todos quienes están optando lleguen con muchísima fibra a esa fecha histórica, porque “no tengo la menor duda de que el candidato o candidata que resulte ganador, será a su vez quien va a obtener la victoria en las presidenciales del 2024”.

Al parlamentario larense le preocuparía si la amenaza que dibuja la pregunta registrara un fortalecimiento de Maduro quien es el personaje a derrotar.

Por lo demás, agrega, que todos los candidatos que concursan para obtener el mayor respaldo de cara al 22 de octubre, me parece absolutamente pertinente y legítimo porque necesitamos sumar fuerzas y no debilidades.

El ex alcalde de la ciudad no titubeó en señalar que una vez que oficialice su candidatura Juan Gerardo Guaidó Márquez, “quien tiene un sólido reconocimiento en el país”, al intensificar su trabajo de visitas a todas las entidades federales que componen nuestra República, yendo hasta el último rincón del territorio nacional se posicione en un lugar privilegiado de esta fraternal contienda política que lo pueda llevar a ser el que le corresponda con el respaldo popular, quien lidere la unidad para derrotar al régimen de Nicolás Maduro, o cualquier otra figura que ellos decidan meter en la competencia por la continuidad en el poder.

Atendiendo el mandato de la legítima Asamblea Nacional, la comisión permanente de contraloría que preside Macario González, acordó iniciar una investigación por el desfalco de 3 mil millones de dólares a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), durante la gestión de Tarek El Aissami.

Además anunció que dicho expediente será presentado ante la justicia internacional en vista de la falta de independencia en el poder judicial venezolano y la parcialidad política de quienes están al frente de la Fiscalía General y la Contraloría General de la República.

Como presidente de la instancia, señaló que la comisión hará seguimiento a un nuevo hecho de corrupción cometido por el régimen de Nicolás Maduro y su combo, el cual será sumado al expediente rojo que se está elaborando con los casos documentados de los últimos 20 años.

Según el Diputado, el saqueo mil millonario de las arcas públicas ha afectado la calidad de vida de los venezolanos y si bien reconoció que en el país no hay instancias independientes a dónde acudir, también recordó que los delitos de corrupción no prescriben y que quienes incurren en ellos podrán ser juzgados cuando se restablezca la institucionalidad.

¿Cómo describe que al gobierno ahora le duela tanto este último saqueo y cuando se inició la quiebra de la empresa con Rafael Ramírez al frente, habiendo tanta gente del gobierno involucrada llevándose millones y millones de dólares, agacharon la cabeza?

—El régimen de Maduro se sostiene porque logró cooptar políticamente a la cúpula de esa institución armada nacional, las FAN, que le han permitido institucionalizar un estado que infunde temor y practica la represión de manera brutal como sobran las pruebas hoy en la Corte Penal Internacional, donde se juzga al régimen por delitos de lesa humanidad.

Describe la otra columna que lo sostiene al sistema de corrupción con un intrincado proceso que le ha permitido disponer de un estado paralelo para financiarse en el ejercicio del poder que usurpa.

“Ya en el parlamento legítimo se ha debatido sobre esta materia en reiteradas oportunidades. No menos de 200 empresas vinculadas al régimen operan en el mundo en negocios ilegítimos que tienen que ver, como queda demostrado ahora lo que siempre fue, denunciando que vendían buques de petróleo a través de intermediarios no certificados para este tipo de operación en el mercado petrolero mundial, que es lo último que ha colapsado ante la situación de desconcierto que vive la nación, y ante el “caradurismo” de quienes representan al gobierno que nuevamente, como procurando el perdón de la nación, juran que atacarán la corrupción, caiga quien caiga”.

El abogado larense revela que el monto real del dinero expoliado a la nación da por el orden de los 21 mil millones de dólares porque el petróleo por cobrar entre enero del 2020 hasta la fecha de hoy estaba por el orden los 25 mil millones de dólares, de los cuales sólo había recuperado 4 mil millones.

De manera, dice, que esta última criminal operación no viene sino a ratificar la naturaleza de corrupción de este sistema que padecemos, porque prácticamente allí no hay santo por quien rogar, y siempre tienden a protegerse entre las distintas bandas que se desenvuelven en el seno madurista.

“Todo el mundo se pregunta cuál es el paradero del General Cruz Weffer, quien lapidó más de 2 mil millones de bolívares cuando el dinero todavía tenía su valor fuerte, con el saqueo que hizo del plan Bolívar 2.000. Fue un escándalo, le abrieron un expediente y finalmente lo lanzaron al olvido sin que pagara por el robo perpetrado”.

Más acá, Macario González recuerda en el 2007 el caso del sistema eléctrico nacional donde se aprobó una partida por vía de la emergencia de unos 39 millardos de bolívares, también todavía con la fortaleza de nuestra moneda nacional para el mantenimiento del sistema eléctrico y compra de plantas.

Sobre la administración de estos recursos, el parlamentario larense también evoca al General Luis Motta Domínguez, ministro de energía para esos tiempos, y a Jesse Chacón.

A Motta Dominguez, señala, por cierto le abrieron un expediente en Estados Unidos por lavado de dólares y también allí los voceros del régimen juraron abatir la corrupción, pero finalmente para estos sujetos vino de hecho un perdón, porque tampoco fueron sometidos a juicio para que pagaran por este asalto al dinero público que todavía nos mantiene en la circunstancia de tener el peor sistema eléctrico de nuestra región.

¿Cómo quedó el caso de Rafael Ramírez?

–Se está abriendo la misma coartada que vuelve a salir a flote con el caso de Tarek El Aissami, porque en efecto, Rafael Ramírez es el creador de aquel lema que se le colocó como etiqueta a PDVSA, según la cual esta empresa de los venezolanos era roja rojita, y de allí la gestión de Ramirez de convertirla en chatarra después de ser una de las mejores del mundo que producía 3 millones 200 mil barriles diarios para terminar en unos 600 mil diarios, según expertos en la materia de producción petrolera, porque informes oficiales sobre la situación actual de la empresa no hay.

“Este es un régimen que no rinde cuentas porque para ellos la hacienda pública es personal de la cúpula del PSUV”.

En medio de este nuevo escándalo de corrupción, el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López dice que el Presidente Nicolás Maduro está “pariendo” para pagar salarios a maestros. ¿Será por eso que el mandatario quiere rematar a Monómeros por 300 millones de dólares?

–Es cierto que está sin liquidez para atender los compromisos de funcionamiento del Estado por todos estos hechos que hemos venido mencionando y que han tenido una incidencia terrible en nuestras condiciones de vida.

Macario trae a la memoria el caso en materia de salud del exministro María Eugenia Sader, quien por cierto, antes había sido directora de salud del Estado Lara.

Recuerda el miembro del bloque parlamentario larense que dos millardos de dólares tuvo en sus manos, estimados para crear seis hospitales especializados en distintas patologías, pero fueron usurpados por esta señora que hoy vive en República Dominicana a cuerpo de reina, y que se sepa, no hay ninguna diligencia para extraditarla y responsabilizarla por este saqueo.

“Todo esto es precisamente lo que ha colocado al gobierno en una situación de indigencia pública. No puede pagar los salarios que reclama el personal de la administración estatal, muy especialmente a los educadores y trabajadores de la salud, quienes se mantienen en permanente movilización de calle porque los miserables ingresos que perciben no les permite ni siquiera llegar a sus puestos a trabajar”.

De manera que también pasó de moda la leyenda de la guerra económica y del bloqueo, porque quien nos trajo a la situación trágica que establecemos como nación es el saqueo, razón por la cual, la gente ha levantado la justa consigna de que, “si hay dinero para robar, debe haber dinero para pagar”, subrayó Macario.

“Estos últimos hechos permiten pensar que ahora inventarán profundizar el remate de activos de la República, como nos enteramos extraoficialmente sobre la venta de la empresa petroquímica de capital venezolana Monómeros”.

Macario González hizo notar que la noticia de este hecho no la dio ni siquiera un vocero del régimen de Nicolás Maduro, sino que quien lo hizo fue el señor Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, asignándole un precio de gallina flaca de 300 millones de dólares.

“Emplazamos al señor Maduro para que explique en qué informe se apoya para establecer ese valor que han anunciado de este activo, que es el segundo más importante que tiene la República en el exterior después de CITGO, terminó declarando Macario González.

