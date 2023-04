COLUMNA El rincón de los miércoles #5Abr

¿Se recuperarán los millones de dólares que le han sido escamoteados al país?. Una pregunta que todos los venezolanos y extranjeros se hacen a diario sin tener hasta ahora una respuesta que calme este escándalo que sacude al país bolivariano. Ya sabemos, gracias a los medios de comunicación los nombres de los presuntos autores intelectuales de esta trama que entra ya a la condición de una película donde los malos todavía no terminan de caer en manos de la justicia, por el contrario, cada día aparecen más libretos que siguen asombrando a propios y extraños, como por ejemplo, la presencia de las llamadas muñecas del petróleo que se han aprovechado de buena parte del botín obtenido gracias a la caja grande de Venezuela, aunque en buena parte del mismo sigue en poder de los poderosos funcionarios más importantes de la administración pública. El Presidente ante este escándalo se ha mostrado su disgusto por la trama liderada por los más conocidos, como Tareck, pero de este hombre dependía directamente un grupo de amigos a quienes se les ha comprobado su culpabilidad, pero todavía no se sabe si el gobierno ha podido recuperar los millones sustraídos ni tampoco con su paradero. El país espera que el Estado tenga la suficiente fuerza para intervenir intentando al menos recuperar el cuantioso y millonario desfalco antes que las muñecas sigan haciendo fiesta con el dinero que nos pertenece a todos. En los próximos días se conocerán nuevas noticias sobre este caso y no dejará de asombrar a quienes llevan la estadísticas sobre sus particularidades donde hay mucha tela que cortar, como suele decirse en estos casos.

II

Messi: Los aficionados al Barcelona deben estar de plácemes, ya han confirmado que Leonel Messi, considerado el mejor jugador de fútbol del mundo, hoy figura del PSG de París, regresa al equipo catalán nuevamente por la puerta principal con un salario inimaginable. Este fin de semana esperaban al padre de Leonel, quien es su apoderado, para resolver todo lo relacionado con sus condiciones económicas. En algún medio de comunicación han asomado que la Junta Directiva piensa asomar la idea de ofrecerle a Messi la posibilidad de ser socio en la nueva junta directiva del Barsa, en los primeros días de este mes de abril, el jugador argentino abandonará el PSG para viajar al Nou Camp… Trump: Si el ex presidente no supera este problema que lo pone al borde de la posibilidad de no ser electo nuevamente Presidente de los Estados Unidos, seguramente Joe Biden podrá ser reelecto como ocupante de la Casa Blanca a pesar de las encuestas que favorecen a Trump…

III

NASA: La agencia espacial ya ha presentado a la tripulación que viajará el próximo año a la Luna, entre ellos una mujer y un afroamericano, No tienen que alunizar, solamente volarán a su alrededor antes de regresar a la Tierra, o como dice coloquialmente, solo será una vueltica a fines del próximo año…En Francia no terminan de digerir las razones por las cuales la Secretaria de Estado, una señora llamada Marlene Shiappa decidió posar nada más y nada menos para la revista Play Boy, edición gala. La fotografiaron con un vestido blanco y está en la portada. En la entrevista solo habla de los derechos de las mujeres, un poco de política y de Literatura… En las próximas semanas el ambiente político en Venezuela se va a enrarecer como consecuencia de una nueva situación que tiene que ver con el enorme desfalco descubierto en Pdvsa donde presuntamente están incursos altos funcionarios de la empresa petrolera nacional. Resulta ser que no solamente aparecen nombres relacionados con la petrolera, sino también con figuras de la política nacional.

IV

Ayer despedimos a un gran amigo que supo ganarse el respeto de los barquisimetanos desde que llegó a tierra venezolana: Adelino Rodríguez fue un comerciante de muchos años, capaz de formar con María Isabel una familia que heredó su amor por el trabajo y el país, no solamente el de sus padres, sino también por el nuestro, al que progresivamente hicieron igualmente suyo. Hoy elevamos una oración al cielo para que el Dios Padre lo reciba en su inmensa gloria.

LRM

