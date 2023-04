“Los transportistas estamos quebrados”, señalan los chóferes en Barquisimeto #6Abr

“Los transportistas estamos quebrados” comentó con pena el señor José Manuel Peña, quien labora dentro del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto y quien cubre la ruta con El Tocuyo.

“Hoy por hoy no conseguimos gasoil, tenemos que trabajar un día sí un día no. Nosotros como transportistas estamos quebrados, nosotros nos movemos sobre el gasoil”, lamentó Peña, quien agregaba que “el gobierno nos abandonó, el gasoil no lo conseguimos y cuando lo conseguimos es en 60-70 dólares la pipa que nos rinde por lo menos para El Tocuyo solo para unas cuatro carreras que se pueden hacer 150 dólares”.

- Publicidad -

Asimismo, señaló que esta situación cada día pone en aprieto a los profesionales del volante, teniendo en cuenta que “el costo del pasaje no da”, al mismo tiempo que señala que “a nosotros los transportistas nos tienen como los arrolladores del pueblo, porque si se aumenta el pasaje se sigue arrollando al pueblo, pero es que no da”.

Poca afluencia de pasajeros

Aunado a los pocos días a la semana que pueden laborar ante la ausencia de combustible, Peña destaca que en comparación con hace cuatro o cinco años la movilidad en el Terminal de Barquisimeto ha bajado en al menos un 80 % para esta época de Semana Santa.

“Nosotros para la ruta de El Tocuyo sacabamos 10 carros para Humocaro Alto antes de las 9 de la mañana hace cuatro años, hoy hemos sacado uno solo, imagínese usted cómo bajó el pasajero, ya hoy es jueves y esto está muerto. Al usuario se le hace muy difícil movilizarse porque ganan muy poco”, acotó.

- Publicidad -

Lee también: “Ya hoy es jueves y esto está muerto”, transportistas del Terminal señalan poca afluencia de pasajeros en Semana Santa

Los transportistas hacen un llamado a las autoridades para que atiendan su llamado, pues temen que la flota de unidades disminuya a corto plazo ante los distintos problemas que presenta el sector como problemas en la distribución de combustible.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí