RETACITOS #9Abr

Mucha preocupación e inquietud está causando la nueva actitud asumida por algunos Concejos Municipales del estado Lara, donde el PSUV es mayoría, ya que se están aprovechando de este situación, para entorpecer la gestión de los Alcaldes, sobre todo en aquellos casos donde las gestiones tienen que ver con la obtención de recursos para mejorar las obras en los municipios, lo que luego daría pie para cuestionar al burgomaestre por no haber ejecutado una gestión eficiente en favor de las comunidades que lo eligieron. El caso más reciente lo estamos observando con el burgomaestre de Torres, Javier Oropeza, quien solicitó un permiso para ausentarse de la ciudad, por cuanto tiene compromisos que cumplir en los Estados Unidos, que precisamente tienen que ver con la gestión de financiamiento para obras de la ciudad del Morere. Por supuesto, los concejales del PSUV que son 7 le negaron el permiso, porque suponen que va estar fuera del país por más de 15 días y esto les permitiría designar en lugar de Oropeza, a la dama de la gasolina que en estos momentos está en el Consejo Legislativo, de tal manera que aquí no se están tomando en cuenta los intereses generales de la comunidad, sino entorpecer la gestión del burgomaestre, resultando lo más grave que el pueblo apoya el viaje de Oropeza que gestionaría unos recursos para el Sistema Río Tocuyo, obra que dejó inconclusa julito con un 50% de avance, después su sucesor, a pesar de que presuntamente le asignaron una abultada cantidad de recursos que también desaparecieron; pero lo más inquietante es que al parecer en la Contraloría este proyecto aparece como terminado y esto es completamente falso y el objetivo de Oropeza es reactivar el proyecto, pero los ediles del PSUV en Carora se lo impiden.

Sin embargo, con sorpresa vemos como los concejales del Municipio Crespo del estado Lara, emiten un comunicado en el cual le dan su respaldo a la irresponsable posición asumida por los concejales caroreños del PSUV. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su Artículo 87 establece: Las ausencias temporales del alcalde o alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe. Si la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos, deberá solicitar autorización al Concejo Municipal. Se deduce por consiguiente, que si el viaje tarda menos de 15 días, no se requiere del permiso de los concejales. Pareciera entonces que estamos en presencia de una estrategia maquiavélica, manejada posiblemente por el Gober, por la culebra que tiene con el alcalde, o por el Cocosette con el respaldo del PSUV regional, desde donde estarían girando instrucciones a todos los concejos municipales donde son mayoría, para que se pronuncien a favor de los ediles de Carora y de esta manera montar toda una tramoya para que, en caso que Javier Oropeza incumpla con los plazos establecidos, designar a uno de los 7 concejales del PSUV como alcalde ante la ausencia del titular, por lo cual es necesario alertar a todo el pueblo caroreño a declararse en alerta y emergencia permanente, primero para permitir que el burgomaestre realice su viaje, estimado en 13 días, regresando el día 14 a Venezuela y segundo impedirles que puedan concretar esta sucia jugada para ponerle la mano a la Alcaldía de Carora, ya que no pudieron hacerlo a través de los votos, porque si acaso lo han olvidado Oropeza fue uno de los funcionarios de elección popular que recibió el mayor respaldo en todo el territorio Nacional. El comunicado de Crespo cierra: ¡ Que viva la Patria – Los honestos somos más! La verdad que son bien cínicos y care tablas.

Hasta ahora ningún organismo público ha informado sobre las actuaciones que se viene realizando en el estado Lara y en especial en Barquisimeto la recién creada Policía Anticorrupción. El viernes antepasado unos 30 funcionarios llegaron al Aeroclub y procedieron a confiscar 5 aeronaves entre ellas 3 jet y dos turbohélices. Aparentemente los «avionzuelos» pertenecen a conocidos empresarios y enchufados del régimen que por ciento están siendo investigados por la corrupción en Pdvsa, pero estaban “avisados” y ya estaban fuera del país. La delicada situación no ha trascendido porque, a falta de equipos para movilizarse a los cuerpos de seguridad no les caería nada mal usar estas aeronaves para poder realizar viajes dentro y fuera del país, en acciones oficiales y particulares. En el Aeroclub de Barquisimeto y en un conocido centro social de la ciudad hay mutis y también comentarios en grado 33. Igual realidad se está presentando con algunas mansiones y galpones en varias zonas de esta entidad federal. Por los vientos que soplan, esto pica y se extiende. Por estos hechos un conocido comerciante, contratista de la estatal y quien tenía la responsabilidad al menos dos tanqueros petroleros y ventas de vehículos, quien fue señalado en los medios de estar detenido, de repente y sorpresivamente, desapareció de las escenas de los fotografiados con braga naranja y dizque se habría pirado para la madre patria.

A nuestra mesa de redacción llega una denuncia que pone en evidencia, la ineficacia y el abuso de algunas instituciones de la administración pública, en la cual también participan instituciones bancarias del sector privado. En efecto, el caso está referido a una persona que adquirió una vivienda y la terminó de pagar el crédito hipotecario en MSF en marzo de 2018; presentó al banco todos los requisitos que le exigieron para la liberación del crédito hipotecario, entregados al banco en Barquisimeto en noviembre de 2018, donde le informaron que una vez que Banavih diera el visto bueno, le comunicarían para adelantar los trámites del Registro. En el 2020 le informan que Banavih tiene un nuevo apoderado y que este no podía dar el visto bueno a documentos con operaciones de años anteriores, lo que resulta verdaderamente insólito. Ahora según nueva disposición de Banavih, el MSF le informa que debe depositar en una cuenta corriente del Banco de Venezuela, el equivalente a 2,5 petros por concepto de liberación de hipoteca y visto bueno. Ahora, nos preguntamos, cómo es posible que se pretenda obligar a una persona que adquirió una vivienda que terminó de pagar en el 2018, a tramitar como nueva la operación, cumpliendo con todos los requisitos exigidos. La verdad que no hay derecho a que hayan pasado casi cuatro años y esta persona aún no haya podido regularizar la situación de propiedad de su vivienda. En cartera tenemos todos los datos.

Aún cuando no se han producido pronunciamientos públicos acerca de los comentarios que hemos venido haciendo en las últimas semanas, en torno a mantener la independencia partidista de las personas que se están incorporando a la Plataforma Unitaria para las elecciones primarias en octubre de este año, hemos tenido conocimiento que han causado escozor, porque le hemos salido al paso a la intención que venían manejando por debajo de cuerda y tras bastidores, algunas organizaciones del estatus para designar como sus representantes a algunos personajes a los cuales les dictarían sus línea de comportamiento; pero por fortuna dimos los campanazos a tiempo y muchos “recularon” o desecharon la intención aun cuando persisten en convertirse en los protagonistas, a pesar del rechazo que tienen, de acuerdo con los resultados de la mayoría de las encuestas serias que se realizan en Venezuela. Por cierto, gente seria que hay dentro de la PUD señalan que esta actitud no solamente la han mantenido las organizaciones políticas, sino que personas o grupos que han querido designar su propia gente, dar órdenes, establecer reuniones, comparecencias, convocar ruedas de prensa, lo que por supuesto es intolerable porque le quitaría la independencia a la Plataforma, que es su carta de presentación más importante, tal como lo han dejado muy en claro quienes fueron seleccionados para para conducir el proceso; de tal manera que insistimos, aquellos que no estén dispuestos a trabajar en función del rescate de la institucionalidad de la República, de la libertad de Venezuela, deben apartarse y dar paso a quienes si tienen voluntad política para anteponer los intereses de la mayoría de los Venezolanos y no de los de ningún cogollo partidista. ¡¡Hay que estar atentos ante cualquier desviación!!

Denuncian que ahora algunos diputados de la Asamblea Nacional 2020 se han dado la tarea de andar por el país observando aquellos predios que han estado abandonados durante años, han sido rescatados y entregados por el INTI a personas o empresas para que los trabajen, con la intención de invadirlos, una vez que están limpios de rastrojos y preparados para la siembras. Tal es la denuncia que públicamente hizo la semana pasada el Sociólogo Edison Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, en contra de un diputado del PSUV (BA) quien se apersonó en una finca en Yaritagua, Municipio Peña y arremetió contra un vigilante que estaba en la finca, quien procedió a grabar la actuación del sujeto, quien actuó de acuerdo a lo que se observa en el video, como un verdadero pran carcelario, de esos fulanos dispuestos a llevarse por delante a quien se les atraviese, es incluso lo increpó diciéndole palabras más, palabras menos, “me vas a sapear” término que no forma parte de un parlamentario decente, sino de cualquier tira piedras que llegan a la AN de la mano de partidos como el PSUV que carece de un recurso humano calificados como para ejercer con propiedad funciones legislativas. Lo grave del asunto es que Arciniegas, se encargó de poner a circular los videos que se hicieron virales y que seguramente van a servir al Ministerio Público para que cite a este sujeto y como ha sido captado en flagrancia, le pueden aplicar la firma figura del exministro Roa, a quien le dictaron privativa de libertad sin realizar el antejuicio de mérito. Tenemos confianza en que al titular del MP no le va a temblar el pulso a la hora de ordenar una investigación en torno a este caso, de abuso de poder, intento frustrado de invasión y de agresión a una personas indefensa, estaremos muy atentos. Arciniegas denunció que “He estado recibiendo amenazas de parte de un llamado «Frente Campesino Nelson López», quienes me advierten que pagaré las consecuencias por andar «atacando al hermano BA».

En estos momentos las posibilidades de María Corina de ganarle unas elecciones al inquilino temporal de Miraflores, se ven inmensas si las elecciones se realizaran en estos momentos, donde la frustraechara de la gente está en plena efervescencia, sobre todo porque los problemas se le siguen acumulando y no encuentra cómo resolverlos con salarios de miseria y con pensiones de 5, 3 dólares; pero además porque ninguno de los nombres que hasta este momento se han puesto sobre el tapete de la opinión pública, le llega ni siquiera medianamente cerca, pero además le está echando toda la voluntad de la que es capaz y es lo que la ha mantenido en la cresta de la ola. Sin embargo, como la gente conoce a quienes son los contrincantes y que no son precisamente los del chavismo-madurismo que son los más temibles, se sabe que hay una comandita dentro de la oposición de TocoMCM, de tal manera que aun cuando la mayoría quisiera ver a esta dama instalada en Miraflores, muchos que tienen los pies puestos en la tierra creen: 1.- Que no la dejarán llegar a las Primarias, para lo que cuentan con la inhabilitación, firmas planas, prisión y cualquier otro mal pensamiento; 2.- Si lograra llegar a las Primarias . No tiene estructura nacional como para que no le escamoteen el mar de votos que pudiera obtener; pero además los pocos líderes con largo kilometraje político recorrido de Vente Venezuela le han dado la espalda, entre otras razones por falta de músculo financiero y los que han quedado dentro de la organización, son de muy bajo nivel operativo. Por nuestra parte, como amigo, sugerimos que mire el panorama sin apasionamientos, sin triunfalismos, ya que sola no va a llegar a ninguna parte, quisiera estar equivocado, pero es la realidad a la vista.

En las últimas semanas han estado llegando hasta nuestra mesa de redacción, diversas informaciones, incluso con fotos y vídeos que ponen en evidencia que nuevamente han comenzado a movilizar maquinarias, equipos e ingreso de materiales de construcción en el terreno de la Fundación Escuela de Ballet Taormina Guevara, lote que con el tiempo de ha convertido en uno de los “lomitos más exquisitos” para cualquier terrófagos y que conste que ya son varios los que han intentado meterle mano y han salido con las tablas en la cabeza, por cuanto existe una histórica documentación que revela que todo este terreno fue cedido en comodato por la Alcaldía de Iribarren a la Fundación, para la expansión futura de la escuela de baile; se sabe que las personas que han estado al frente de la Fundación, no han bajado la guardia y en todo momento han estado atentas a lo que allí está ocurriendo; sin embargo, también se conoce de una historia “truculenta” donde al parecer una abogada que no vuela porque se tropieza con los cables, dizque se aprovechó de la buena fe de la madre de la bailarina y supuestamente le compró una parte de la parcela, cuando la anciana era totalmente vulnerable y seguramente nunca se enteró de lo que estaba haciendo, pero lo cierto es que en torno a este caso ha habido mucha opacidad, especialmente por parte de las autoridades de la Alcaldía que en ningún momento han aclarado en qué momento se produjo el cambio de uso del terreno, cuándo se produjo la sesión donde se autorizó el cambio y el nombre de los responsables de haberlo hecho, contraviniendo lo establecido en la documentación primigenia. De allí que alertamos a la fundación para que estén Alerta, porque de repente les echan tierrita en los ojos y les levantan en el terreno un edificio, sin que se den cuente.

Se reporta el Inquieto Anacobero saludando a la militancia de la «AD- En Resistencia«. «Estuve en una actividad religiosa durante la Semana Santa. Inicié mi periplo acompañado con algunas colegas docentes quienes compartimos la despedida de nuestra Santa Patrona de Barquisimeto para el pueblo de Santa Rosa. Hubo mucha feligresía en la procesión. Muy emotivo el acto hasta el próximo año. Luego asistimos a la misa del domingo de ramos en la Iglesia de San Francisco. No pude concluir la visita de los siete templos lamentablemente por falta de gasolina. Pero creo que cumplimos en gran medida el protocolo religioso de la semana mayor. Tuve conocimiento del «Vía Crucis» realizado en la sede de nuestro partido «La Pochocha», encabezado por nuestra Secretaria General y un nutrido grupo de compañeras y compañeros directivos del CES, CEM y parroquiales de Barquisimeto. Muy nutrido y bien organizado respirando un buen ambiente de compañerismo. ¡Felicitaciones! Para hoy domingo se tiene previsto también en «La Pochocha», la tradicional «Quema de Judas» y la lectura del respectivo testamento. Me informan que la «cola» de «candidatos (as)» a ser «quemados» es muy amplia. No obstante me hacen llegar algunas «referencias» de potenciales relacionados con ése deshonor de llamarse «traidores», y que por factor espacio, sugeriremos unos pocos de muchos. Los primeros que resaltan son los «alacranes judicializados» en Lara encabezados por el «Robespierre guillotinado». Luego le siguen «los traidores» que le hacen «mofa» a la candidatura de Carlos Prosperi y que no están ayudando con el verdadero compromiso al trabajo proselitista. Por último a aquellas «directivas» que «traicionan» a sus propios compañeros modificando sus correos con la mala intención de excluirlos de los beneficios para los activistas».

Las colas para surtir gasolina a precio internacional o dolarizado, en vez de mejorar, lo que ha pasado en el último mes y medio, es que se han agudizado en Lara y en varios estados del país. La Semana Mayor no pudo ser tranquila o recreativa para muchos porque tuvieron la obligación de quedarse en casa o hacer colas de hasta 6, 8 y 10 horas para llevar sus tanques de combustible a 0.50 dólar por litro. Resulta indignante, injusto y despreciable que en el este de la ciudad crepuscular se hayan «institucionalizado» las colas VIP. Los enchufados cuadran» con chamba juvenil, los funcionarios militares o los colectivos y cancelan entre 10 y 20 de los verdes y entran con luz verde sin problema a los ojos de quienes llevan bastante tiempo en la fila y con la fatiga de la inclemencia del tiempo, como perro por su casa. Uno se pregunta ¿cuánto se embolsillan a diario quienes están dizque organizando la cola en las estaciones de servicio?. Todo el mundo lo sabe pero nadie dice nada. Sin embargo, desde allí han salido a comprar carros, motos y hasta ranchos no tan destartalados. Al gober Pereira le va a crecer la nariz como Pinocho, ya que prometió que en una semana desaparecerían las colas para echar gasolina y las mismas siguen a paso de vencedores..

C O R T I C O S

Las vueltas que da la vida. El régimen convocó a la “militancia” del PSUV para salir a la calle a realizar una manifestación de respaldo, a las acciones que viene adelantando la Policía Nacional Anticorrupción, logrando reunir a unas 350 personas que se movilizaron en las calles de la Capital, lo cual fue calificado por la mayoría como un show mediático, porque hasta los momentos|, aún nadie está convencido que se trate de una verdadera lucha contra este flagelo, porque siguen sin “tocar” a quienes son los principales cabecillas de la corrupción en Venezuela. Sin embargo, lo más curioso, es que entre las personas que aparecen entre uno de los grupos de manifestantes, y fue captado por la lente de uno de los fotógrafos, es el presidente de la CVG, Pedro Maldonado, a quien la PNCC le aplicó los ganchos el día siguiente. Así que en estos momentos, cualquiera que tenga un “cable pelao” no está exento de que le toquen las puertas de su hogar de madrugada y lo saquen con los ganchos puestos.

Siempre se dijo que ese angelito de Dios que estuvo al frente del TSJ durante varios años, a pesar del pedigrí que traía de cola, pero que allí estuvo hasta que ya no pudieron seguir ocultando las cosas y que en estos momentos, deberían formar parte de la interminable lista que tiene en sus manos el MP, le acaban de confiscar una mansión que presuntamente adquirió por una módica suma superior a los 6 millones de euros, de acuerdo con la información publicada por el diario italiano La Nazione, que identifica la casa como la “Villa L’Uccelliera”, tras una investigación adelantada por la Guardia Di Finanza con la Fiscalía de Lucca, relativo al blanqueo de capitales. Por supuesto que ya dirán que la adquirió con los “ahorros” de toda la vida y que por lo tanto no hay razones para criticarlo, cuando se sabe que hay un gran número de otros personajes de esta revolución que hicieron lo mismo y las propiedades están a nombre de terceras personas, que poco a poco irá saliendo, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Por otra parte abundando en el comentario sobre MCM, la arrogancia del equipo asesor la han cegado, pareciera que le pusieron gríngolas y la han convencido que el pueblo le cuidará los votos, no cuentan hasta donde se sepa, con un Padrón Electoral y debe estar consciente que a la hora de unas elecciones, sus votos al no contar con quien se los defienda y pelee por ellos, se los repartirán entre todos. Esto no lo inventa la gente, lo que trata es de hacer que ponga los pies en la tierra, porque como lo señalamos en muchas oportunidades, quienes le palmeen la espalda y le digan que no tiene contendor, es lo que le va a sobrar ahora y siempre, pero quien le diga las verdades somos muy pocos, porque el único interés que tenemos es que haya alguien capaz de sacarnos de este infierno, con posibilidades reales de éxito.

Jóvenes compañeros de AD expresan su preocupación y alertan sobre lo que podría ser una segura rebelión interna en el sector juvenil del partido. El asunto tiene que ver con quien ha de sustituir a la actual Secretaria Juvenil, cuestión que puede ocurrir en razón del vencimiento estatutario de la titular en dicho cargo lo cual ha llevado a tratar de imponer a una compañera por encima de “quienes nos creemos con derecho, condiciones y credenciales profesionales para asumir tal responsabilidad». La imposición vendría por el hecho de ser familiar de alguna «directiva» del CES. La persona sugerida para el cargo, afirman los jóvenes, no vive en Lara, vive en Portuguesa. Trabaja en ése estado criando cerdos con una socia con la cual comparte un solo patrono en la relación laboral. Son escasas las veces que viene a Lara. Por supuesto, concluyen los jóvenes, que no desprecian ningún trabajo a nadie. El hecho se presenta en el tiempo y dedicación que hace exigente el trabajo político aquí en Lara y la campaña por nuestro candidato presidencial». «Sabrá de ésto la compañera Sobella ó sencillamente será otra ocasión para mirar para otro lado como ya nos tiene acostumbrado?»

Muy solidarios los concejales del municipio Crespo, con la actuación ignorante de los concejales de Torres. Sepan y entiendan, no sean torpes, un alcalde puede viajar al país que desee, y más aún, cuando cubre sus gastos de su propio bolsillo, nos dice Lencho Monasterios cuando le consultamos sobre el caso. Agrega que la ley sólo le exige permiso de la cámara municipal, cuando se ausenta por más de 15 días, esta vez, el alcalde @javieroropezaalvarez irá sólo por 13 días. Los concejales de Crespo, deberían estar pendiente de los bienes de su municipio, que hoy día venden sin autorización de esa cámara municipal y allí los concejales se hacen los locos y ni siquiera abren la boca. Este comunicado fue ordenado por el @psuvlara y por el gobernador Adolfo Pereira. Su palabra vaya por delante.

Según algunas fuentes, vinculadas con el episcopado venezolano, estaría pronto a ser nombrado el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto que ya lleva unos 4 años sin un titular oficial sino en calidad de administrador apostólico. Suenan varios nombres de la terna presentada. Pareciera que quien ha estado ejerciendo de pastor no cuenta con la venía del jefe del régimen y eso dificulta su postulación ya que se ha caracterizado por llamar las cosas por su nombre. A esta zona le hace falta un nuevo arzobispo e incluso un auxiliar que existió en la administración del recordado monseñor Tulio Manuel Chirivella.

Crece el cementerio de buses yutones en el terminal ubicado al lado del cementerio municipal por allá en la Florencio Jiménez. En las paradas sobre todo en las horas picos se observa la cantidad de pasajeros que esperan por la aparición de un bus que los lleve a su destino pero las esperas, por falta de unidades, cada vez son más largas y cansonas. No hay quien le meta lupa a lo que un día fue transguiso, perdón Transbarca.,

Lo del vídeo viralizado donde aparecen un drácula gober y un pichón de diputado vinculado con el inquilino de Miraflores, en un culto evangélico, ha generado todo una avalancha de comentarios nada sanos para esta secta y sus protagonistas. No sé puede ser tan showsero, mentiroso y falta de respeto, para jugar con la necesidad y fe de pobres hermanos. Siguen creyendo que el pueblo nació ayer y que se puede jugar con la fe y buena voluntad de quienes realmente profesan su fe y creencias en el verdadero y único Dios. Ese es el camino, la verdad y la vida. Hay que tener temor y jugar con la divinidad.

