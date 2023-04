Ejercicio ilegal de profesionales de la salud en Lara se ha mantenido, según Comisión del Colegio de Médicos #10Abr

En el Colegio de Médicos del estado Lara han venido realizando un seguimiento a los casos que van surgiendo en la región acerca del ejercicio ilegal de la profesión, esto a través de la coordinación de una Comisión de Ética que estudia los casos presentados, así como tratan de asegurarse que esto no aumente.

Deyanira Gentile, coordinadora de la Comisión de Ética del Colegio de Médicos del estado Lara, comentó que a diferencia del año pasado no ha habido un aumento considerable acerca del “ejercicio ilegal de médicos”, situación que asegura si haberse multiplicado en los momentos en que la pandemia en el país “era más radical”.

“Nosotros observamos que durante la pandemia hubo muchas personas tratando pacientes que no eran de su competencia y parece que la costumbre quedó, se están viendo muchos pacientes en casa que no lo ameritan. Generalmente la atención en casa es para seleccionados pacientes y en manos de profesionales con experiencia, no todo el mundo puede atender estos pacientes”, aseguró la también secretaria de Organización del Colegio de Médicos.

Gentile acota que desde la comisión han recibido denuncias formales acerca de este tipo de situaciones, por lo que desde esta comisión “nos hemos dedicado a seguir los casos cuando no se tiene la especialidad”, agregó.

Relacionado a las sanciones que pudiera acarrear este tipo de situaciones, la coordinadora de la Comisión comenta que “generalmente se hace un llamado de atención. Muchas veces lo hacen por desconocimiento del caso, aunque los que no son médicos, situación que pasa mucho con odontólogos, no comprenden que eso es penalizado en el código y en la ley”.

Para finalizar, desde el Colegio de Médicos del estado Lara resaltaron que están trabajando en la creación de un sistema donde las personas puedan verificar y asegurarse de “quien lo esté tratando sea un médico o un especialista realmente”. Al mismo tiempo que aseguran que han estado exigiendo a los profesionales de la salud colocar sus títulos o certificados que acrediten el desarrollo de su profesión en un lugar visible para garantía y seguridad de las personas.

