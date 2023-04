PulsoEmpresarial Nuevos reflectores llegan a Venezuela para ofrecer seguridad en industrias y galpones

Con el objetivo de brindar soluciones eficientes y llevar desarrollo tecnológico con garantía a las empresas e industrias venezolanas, Pickens introdujo al mercado venezolano un nuevo producto para el alumbrado de uso industrial, especial para galpones, dirigido a los sectores farmacéutico, de alimentos y manufactura en general.

El gerente de Ventas Masivas de Pickens, Danny Montero, explicó que se trata de una lámpara reflectiva circular LED, de una sola orientación, tipo UFO, que proyecta la luz hacia abajo, especial para ser colgada desde los techos altos, y que viene con un gancho que facilita su instalación.

Indicó que “se trata de un producto novedoso para Pickens, ya que este reflector circular LED es de 285 W y multivoltaje de 110v-220v. Además, trae como accesorio una base proyectora de luz, que se engancha al reflector y es aluminizada, la cual va a permitir que el foco de luz sea mucho más directo al área tras guindarla”.

Montero detalló que la proyección de la iluminación va desde 70%, a un rango de 180 grados, -en lo que se refiere al ángulo de apertura de luz- o hasta 360 grados cuando se coloca sin pantalla reflectiva, por lo que la luz se proyecta aún más.

Agregó que estos reflectores cumplen con las características idóneas para ser instalados en los galpones industriales para sustituir el reflector tradicional, ya que no necesita “mucho aparataje” para su colocación.

Destacó que los reflectores o luminarias LED (diodos emisores de luz) son seguras, no explotan, no son invasivas, no generan calor y no necesitan pantalla reflectiva, aunque hay empresas que por normas de Seguridad Industrial deben colocarla, así no la necesiten.

Señaló Montero que “antes tenía que usarse una base o pantalla reflectiva, debido a que la tecnología anterior utilizaba bombillos de vapor de sodio que podían explotar”, de esa manera, si explotaban caían en la pantalla y no causaban daños alrededor, principalmente a maquinarias o a personas.

Ventajas competitivas

Montero resalta que la primera ventaja de Pickens sobre la competencia es la garantía de 2 años que ofrece para sus productos, “contamos además con un nivel de control de certificaciones internacionales y nos apoyamos en nuestra Gerencia de Cuentas Clave, con nuestro objetivo de llevar desarrollo tecnológico a las empresas del segmento, con respaldo y garantía”.

Otra de las ventajas que diferencia a la marca es que todos sus productos cuentan con certificación IP66, que ofrece garantía de que son resistentes al agua y al polvo, y que los componentes computarizados no se dañan debido a eso, por lo que pueden ser usados en interiores y exteriores.”.

Para saber más de este u otros productos de Pickens se puede consultar la página web de Pickens www.pickensexport.com o sus redes sociales: @pickensexport, en Instagram, y PickensOficial, en Facebook.

