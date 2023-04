Macario González: Guaidó está en Estados Unidos ante amenazas de ser preso #26Abr

Juan Guaidó se encuentra en los Estados Unidos, tras evitar ser deportado por el gobierno colombiano, preservando su vida, ya que tenía amenazas del régimen de ser apresado para formularle algún juicio, declaró Macario González, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular.

Explicó el también miembro de la fracción parlamentaria que Guaidó pensaba estar unos días en Bogotá, donde ya se habían concretado conversaciones con delegaciones de algunos países que participan en la cumbre coordinada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, fuera del evento.

- Publicidad -

Pero, el canciller Álvaro Leyva, al declarar que la presencia del líder venezolano era ilegal, éste optó por viajar a los Estados Unidos, ya que antes de salir de nuestro país se encontraba, prácticamente, en la clandestinidad ante las amenazas del régimen de que lo iban a poner preso.

No se puede ocultar el peligro que corría su existencia en caso de ser aprehendido porque el régimen no le garantiza la vida a ninguna persona que cae presa y han ocurrido muertes que no se han sido aclaradas desde la de Rodolfo González, conocido como El aviador, en el 2.015 hasta la del ingeniero Leoner Azuaje, alto funcionario del propio régimen, cuyos familiares sospechan que no se suicidó, como informó la fiscalía del Ministerio Público, el pasado 20 de abril.

Es de recordar que este régimen no respeta los derechos de quienes le adversan y el propio general Cristopher Figueroa, quien fuera el director del Sebin, confesó que Nicolás Maduro le había ordenado detener a la madre de Guaidó, a pesar de que ésta se encontraba en tratamiento por sufrir cáncer. Y por ese motivo fue apresado Roberto Marrero, personero allegado de Guaidó, a quien le sembraron falsas pruebas para quebrar la moral del dirigente opositor que encarnaba la presidencia del gobierno interino.

- Publicidad -

Macario González dijo, además, que Guaidó estaba siendo visto como precandidato de la Primaria que concluirá en octubre, pero todavía no se había concretado su postulación, motivo por el cual Voluntad Popular tendrá que abrir el abanico de aspirantes ahora.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí