FOTOS Buenos Aires celebró el aporte de la migración venezolana #1May

Durante el fin de semana se celebró una nueva edición de «Buenos Aires Celebra Venezuela«, actividad que es organizada por el Gobierno de esa Ciudad para reconocer el aporte de la migración venezolana.

La activista venezolano-argentina, Elisa Trotta Gamus, reconoció el gesto de solidaridad y hermandad por parte de Buenos Aires, al comprender «la tragedia que ha originado esta migración forzada«.

«La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de integración. Mientras en otros lugares del continente vemos noticias terribles sobre maltrato y xenofobia contra los venezolanos, en Argentina se celebra el aporte que ha representado la migración venezolana, pero además con un gesto de solidaridad y hermandad al comprender la tragedia que ha originado esta migración forzada», destacó Gamus en una nota de prensa.

En la misiva se destaca que el secretario de Asuntos Públicos de Buenos Aires, Waldo Wolff, manifestó que la capital de Argentina se construye con valores y multiculturalidad de los venezolanos.

«Ustedes no son solo bienvenidos, ustedes son parte de la Ciudad de Buenos Aires. Todos nosotros sabemos que muchos de ustedes han dejado su patria natal como alguna vez lo hicieron la inmensa mayoría de nuestros antepasados. Hay algo que ustedes suelen hacer y que los invito a que no hagan más: darnos las gracias. Ustedes no tienen nada que agradecer. Esta ciudad se construye con estos valores, con los valores de la diversidad, de la multiculturalidad y la tolerancia», expresó Wolff.

El evento fue desde las 12:00 del mediodía hasta las 6:00 de la tarde en la populosa Avenida de Mayo. A lo largo de esa arteria vial se instalaron más de 100 stands en los que se podía degustar platos típicos venezolanos, como los tequeños que han ganado un lugar en los menús argentinos, así como las tradicionales arepas, empanadas fritas, pabellón criollo y sancocho. Además hubo bebidas tradicionales como la chicha y papelón con limón.

