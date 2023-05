Especialistas evalúan el aumento económico en el país #3May

Tras un aumento económico en el país anunciado el pasado lunes 1 de mayo, el cuál ha sido cambiado por el representante de la administración nacional, Nicolás Maduro, además de darse diversas versiones por distintos representantes en menos de 72 horas; y que hasta la fecha del 3 de mayo del 2023 no se ha formalizado a través de gaceta oficial, especialistas han declarado a El Impulso al respecto.

José Gregorio Zaa, abogado, expresó que tras los anuncios económicos por parte del régimen en Venezuela, es “el único país del planeta tierra que ante eventuales anuncios de aumento del salario, la gente tiembla de miedo”.

Como es sabido, el salario mínimo no aumentó, a lo que el abogado comentó: “descanse en paz dicho salario mínimo”, porque según él, la administración pública “no halla cómo reparar los daños”, además de hacerlo por medio bonificaciones salariales, “cuando inventan y le ponen adjetivos a los bonos para compensar el ingreso del trabajador, eso trae como consecuencia inseguridad e incerteza”, apuntó Zaa.

“Es un incremento en los ingresos porque no es un aumento de salario. Todo aumento sin dinero en circulación en la calle, sin que haya producción es inflacionario. Esto es algo que no incide positivamente en los trabajadores porque es algo que no va a tener grandes expectativas en función de los beneficios como bono vacacional, utilidades, ni prestaciones”, acotó la economista y directora del Programa de Economía del Decanato de Ciencias Empresariales de la UCLA, María Eugenia Giraldo.

La medida económica nacional no incluyó a los jubilados y pensionados, a lo que la economista resaltó: “el más perjudicado en esto es el trabajador que entregó su vida útil al Estado y ahora no se le está siendo recompensado”.

Ante la incertidumbre del panorama económico nacional y las próximas medidas ha oficializar, los especialistas recalcaron que “esto no es una salida al problema económico del país” y que “lo más probable es que caigamos en una especie de espiral inflacionaria, que se sabe cuando inicia pero no cuando termina”.

