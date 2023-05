Anuncio de Maduro desapareció el salario mínimo #4May

Trabajo de: www.runrun.es

Antonio Vargas, trabajador activo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desde hace 12 años, calificó el ajuste del cesta ticket y oficialización del bono de guerra económica anunciado por Nicolás Maduro el 1 de mayo como “mezquino” y además como una “burla” para con todos los hombres y mujeres que a diario salen a la calle a ganarse la vida. “Del supuesto aumento del salario solo puedo decir que es una burla y una incoherencia. No puede ser que este señor juegue con las necesidades de todos los venezolanos de esta manera. Es impresionante el nivel de descaro, porque aquí todo el mundo sabe que la canasta básica ya cuesta 500 dólares”.

El tan esperado anuncio del 1 de mayo dejó a muchos trabajadores insatisfechos, pues se esperaba que el gobernante informara sobre un ajuste salarial acorde a la situación económica del país y no un aumento en los cestatickets y el «bono de guerra económica», el cual no es percibido por todos los trabajadores.

Cabe recordar que Maduro anunció que el cesta ticket pasó de 371 bolívares a 40 dólares y el «bono de guerra económica» de 360 bolívares a 30 dólares mensuales. Con esto, el ingreso de un trabajador del sector público será de 70$ mensuales calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Es decir, de los 75 dólares que recibirá un trabajador que gane salario mínimo, apenas $5 o 130 bolívares al cambio actual (7%) corresponden al salario, lo demás son bonos sin incidencias en prestaciones ni el bono vacacional.

Para Vargas el aumento vía bonificación que anunció Maduro no es ni siquiera un paño de agua tibia. “Con eso no hacemos nada, porque el hecho de que aumente los cesta tickets y no el salario real, incide significativamente en prestaciones, vacaciones y demás beneficios que antes, en la cuarta, eran de gran ayuda para nosotros los empleados públicos”, afirmó.

Para Antonio Vargas el trabajador venezolano lleva años sin percibir un ingreso decente que satisfaga todas sus necesidades. Aseguró que desde que la crisis económica se desató en el país ha sido una lucha constante para que el ingreso de los trabajadores del sector público sea al menos digno.

“Aumente lo que aumente siempre será insuficiente porque tenemos una inflación y una crisis económica muy alta, en donde el más afectado siempre es el trabajador”, dijo Vargas.

A juicio de la abogada experta en derecho laboral, Maryolga Girán, este “aumento” anunciado por Nicolás Maduro es el que menos ha respondido a las expectativas y necesidades urgentes del país.

Girán sostiene que la desmejora salarial no es desde ahora, que esta se viene presentando desde el año 2012. “Si se compara lo que era el estatus de los trabajadores de 2012 hacia atrás y se analiza el deterioro del ingreso del salario del 2012 hasta hoy, te das cuenta de que el modelo en la Ley del Trabajo no funcionó porque lo que ha habido desde 2012 para acá es un deterioro constante y progresivo del ingreso”, dijo.

La abogada indicó que con cada año que pasa los trabajadores venezolanos perciben menos ingresos. Recordó que la emergencia económica y la pandemia agudizaron la tragedia de los trabajadores públicos.

“Yo creo que no es que hubo una mala intención de burlarse de los trabajadores, sino que esta trampa ideológica en la que se metió el gobierno de la ‘justa distribución de la riqueza‘ ha sido el problema, porque tu no puedes distribuir lo que no tienes, para distribuir la riqueza, primero tienes que crearla y tú no creas riqueza expropiando, no creas riqueza con políticas económicas que destruyen el aparato productivo”, aseveró Girán.