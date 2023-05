Edgar Silva: «el ajuste de sueldo es más bien un desajuste» #5May

Trabajo de: www.radiofeylaegrianoticias.com

Sobre el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro en cuanto a cestaticket y bono de guerra, el coordinador nacional del Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, Edgar Silva, dijo que más que un “ajuste” hubo un “desajuste”.

- Publicidad -

“Este ajuste de sueldo es más bien un desajuste, porque el bono lo rebajaron, el pensionado no recibe cestaticket y para quienes lo reciben sigue siendo insuficiente”, dijo en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

“El bono que era de 44 dólares bajo a 30 dólares. El pensionado no recibe cesta ticket, pero lo más grave es que no todos los pensionados y adultos mayores lo perciben, ya que muchos no están inscritos en el sistema Patria”, agregó.

Es decir, los pensionados se quedarán con los 5,25 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela (04 de mayo), “pero seguramente la próxima semana será menos dado ese proceso inflacionario que vive nuestra economía”.

- Publicidad -

Según él, la mayoría de los pensionados venezolanos sobreviven de las remesas, ayuda familiar, iglesias y otras organizaciones humanitarias.

Añadió que Maduro debería otorgar un bono para hacer frente a la “guerra” que tiene su Gobierno contra todos los venezolanos.

Leer más: www.radiofeylaegrianoticias.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí