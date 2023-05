Henri Falcón: Hay que converger en una estrategia para fortalecer el voto #7May

El primer aniversario de Futuro, el partido liderado por el ex alcalde, exgobernador y excandidato presidencial Henri Falcón, fue celebrado este sábado en el Colegio de Ingenieros del estado Lara, con la asistencia de dirigentes de diversos partidos de oposición y, naturalmente, de la propia organización política, militantes y simpatizantes, entre ellos el diputado Ángel Ocanto, de la Asamblea Nacional; y Rafael Ignacio Montes de Oca, del Consejo Legislativo larense.

Acompañaron también al principal dirigente futurista, el alcalde del municipio Torres, licenciado Javier Oropeza; la doctora Sobella Mejías, secretaria general seccional de Acción Democrática en resistencia; el licenciado Alfonso Márquina, jefe de Primero Justicia en Lara; el doctor Macario González, ex alcalde de Iribarren y dirigente nacional de Voluntad Popular; el profesor Iván Aguilar, secretario general del Movimiento al Socialismo en el estado; y representantes de Copei, Fuerza Vecinal y otras organizaciones.

Tras la interpretación del Himno Nacional y el Himno del estado Lara, el maestro de ceremonia, Luis Pacheco, hizo conocer la salutación enviada por dirigentes nacionales, entre los cuales cabe mencionar a Ramón Guillermo Aveledo, ex parlamentario y ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática; Eduardo Fernández, ex candidato presidencial y presidente del Instituto de Formación Democratica Arístides Calvani (Ifidec); César Pérez Vivas, precandidato presidencial de Concertación Ciudadana; y Henry Ramos Allup, secretario general nacional de AD, entre otros.

Correspondió al secretario general del estado, Álvaro Mogollón, decir las palabras alusivas al primer aniversario del partido, cuya primera estructura se dio en Lara.

Antes de la intervención de Falcón, para referirse a la trascendencia de haber fundado hace un año un partido con la mayor parte de lo que fue Avanzada Progresista, hubo dos exposiciones en torno al análisis de la política y del proceso de elecciones de primaria. Una del doctor Hermes Paradas y la otra del licenciado Jorge Euclides Ramírez.

El acto terminó con la juramentación de la estructura partidista de las parroquias de los municipios, que trabajará por el fortalecimiento del partido que surgió hace un año después que oficialmente fue intervenida la organización Avanzada Progresista.

Falcón, en breve rueda de prensa declaró en relación al acercamiento que ha venido teniendo con dirigentes de diversas organizaciones políticas en aras de lograr la unidad.

Lo que estamos mostrando, desde Lara, resalto, es que esa unidad superior, a la que nos hemos referido por años en la necesidad de reconverger en una estrategia que permita fortalecer de manera masiva el voto, la defensa del mismo frente al Estado, al partido y al gobierno, para poder procurar el cambio que demanda la mayoría de los venezolanos, no es otra cosa que cambiar al presidente, cambiar al gobierno, pero siempre previsto en el marco de la Constitución, de manera pacífica, democrática y electoral.

Uno de los problemas más agudos que tiene el país es la severa crisis institucional, a la cual ha sometido el gobierno y su partido al Estado venezolano, indicó. Esa crisis institucional ha relajado las reglas del juego, incluso se violenta la Constitución y se pierde el Estado de Derecho. Y de ahí toda esta situación de desconfianza, de incertidumbre, que genera todos estos escollos del gobierno contra partidos, inhabiitaciones de dirigentes y de partidos.

En este sentido comentó que procesos electorales externos como el de la primaria convocada por la oposición también ocasiona duda en una parte de la población.

Puedo decir de manera inequívoca que nosotros estamos comprometidos con el proceso de primaria, para el cual, insisto, hay que fortalecer el voto, los partidos, la estructura de esos partidos, liderazgos.

Si se intentara lograr un consenso en ese proceso, es materia de las organizaciones partidistas y parte de los cruces que se pudiera seguir en coaliciones como la Plataforma Unitaria.

Hoy estamos hablando de elecciones primarias y no soy candidato, ni tengo intenciones de ser candidato.

Queremos tomar nuestra decisión libres, comprometida con el país, dejó en claro Falcón la posición de su partido. Una vez revisadas todas las ofertas y los programas de los candidatos tomaremos la decisión de a cual precandidato vamos a apoyar a las primarias y después al candidato presidencial de esas primarias.

Restó inmediatamente importancia a rumores que han surgido en torno a cualquier apoyo a precandidatos e insistió que todavía no se ha acordado respaldo alguno.

El acto público de celebración del aniversario estuvo a cargo del equipo comunicacional, que está integrado por Flor Riera, Rafael Chabhi y Fernando Segnini.

