Jinete venezolano Javier Castellano se coronó como ganador del Derby de Kentucky #7May

El jinete venezolano Javier Castellano se coronó como el ganador de la edición 149 del Derby de Kentucky, la carrera de caballos más famosa del mundo, con el ejemplar Mage.

Castellano, que tiene como entrenador a otro venezolano, Gustavo Delgado, logró la segunda victoria consecutiva para Venezuela en este prestigioso evento, ya que en 2022 se impuso su compatriota Sonny León con el caballo Rich Strike.

Mage no aparecía entre los favoritos para ganar esta carrera en 2023 (15-1 en los pronósticos), pero demostró su potencia y velocidad al superar a Two Phil’s (segundo) y Angel of Empire (tercero) en la recta final.

El triunfo de Castellano cerró una semana del Derby de Kentucky muy polémica en Churchill Downs, donde murieron siete caballos en esta importante cita. La organización ha anunciado que investigará las causas de estas muertes y tomará medidas para evitar que se repitan en el futuro.

Esta es la segunda vez en la historia que una yunta de venezolanos logra la victoria en el Derby de Kentucky. La primera vez fue en 1971 con el jinete Gustavo Ávila y su entrenador Juan Arias. Castellano y Delgado han hecho historia al repetir este hito 52 años después.

El Derby de Kentucky es la primera prueba de la Triple Corona de Estados Unidos, que se completa con el Preakness Stakes y el Belmont Stakes. Mage tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia si logra ganar las dos carreras restantes.

