En desbordamiento constante: Bote de aguas blancas en la avenida Venezuela #8May

Mientras el servicio de agua potable no llega a todas las comunidades de la capital larense, en la avenida Venezuela entre calle 16 y 17 se desborda constantemente ante la mirada de transeúntes y vecinos de la zona quienes denunciaron que esta problemática lleva mucho tiempo.

3 años, 5 y hasta 10 años han calculado quienes por allí habitan, y “es que ya hemos perdido la cuenta”, alegando que se han cansado de denunciar el bote de aguas blancas “y las autoridades correspondientes no se han abocado”.

Algunos comentaron, no saber qué es lo que ocurre en tan importante vía pública donde semanalmente se desperdician miles de litros de agua. “La única manera que no se bote el agua es cuando no hay suministro, de resto eso corre todo el tiempo”, comentó una afectada.

La recurrente filtración está causando el deterioro de la capa asfáltica lo que trae como consecuencia la formación de huecos que dificultan el tránsito vehicular.

Cabe destacar, que el punto de desbordamiento se ubica en la isla derecha sentido este-oeste de la ubicación anteriormente mencionada, el cual anega el área y fluye por el pavimento hasta la calle 12 donde se desvía y desagua en un alcantarillado.

