CPI rechaza petición del régimen de Maduro que implicaba acceder a información confidencial #8May

La Sala de Asuntos Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el pedido del régimen de Nicolás Maduro para responder a las víctimas que presentaron sus testimonios, que implicaba acceder a información confidencial de quienes denunciaron.

Los jueces rechazaron la autorización solicitada por el régimen para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), que recopiló las opiniones e inquietudes de más de 8.900 víctimas en apoyo a la investigación del fiscal de la CPI, Karim Khan.

“La Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso (…) el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, señalaron los jueces en su decisión, fechada el 4 de mayo.

Tras esta respuesta, la Sala procederá ahora con su análisis y decisión sobre la solicitud del fiscal Karim Khan para reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

