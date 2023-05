Shakira: Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos #8May

La cantante y compositora colombiana, Shakira, dejó varios mensajes en la primera premiación de las Mujeres en la Música Latina de Billboard en el Watsco Center de Miami, dónde fue premiada como mujer del año.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, dijo Shakira.

Hay que recordar que la colombiana el año pasado terminó su relación con el futbolista español, Gerard Piqué, con el que estuvo durante 12 años juntos y tuvo sus hijos, los cuales la acompañaron en la ceremonia.

También expresó que en la música se refugió en sus peores momentos y por eso escribió las últimas canciones; las hizo por las mujeres que han pasado por algo similar y le agradeció a los artistas que la apoyaron.

“La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si sigas siendo fiel a ti misma”, declaró la colombiana.

Otras mujeres que también fueron homenajeadas en esta gala: Ana Gabriel, que recibió el premio Leyenda Viviente; la argentina Emilia, como Artista en Ascenso; Evaluna Montaner, con el premio Tradición y Futuro, y Thalía, honrada como Poderosa Global.

