En Ciudad Guayana: De nada vale prohibir las colas nocturnas si no hay garantía de combustible #9May

Todavía hay escepticismo por la medida que anunció el gobernador Ángel Marcano el pasado 28 de abril, sobre prohibir las colas nocturnas en las estaciones de servicio de Ciudad Guayana. Esto debido a la desconfianza de los conductores y el temor de quedarse sin abastecer de combustible a sus vehículos, a la espera de una solución de fondo que garantice el despacho diario y sin restricciones.

La medida del mandatario regional establece que se puede hacer cola para echar combustible a partir de las 5:00 am. A Alejandro le tocó el despacho este lunes, para los terminales de placa 5 y 6, pero no confiaba en que a las 5:00 am apenas llegara la gente.

Decidió salir de su casa pasada la medianoche. Para su sorpresa, al llegar a la 1:00 am a las inmediaciones de la estación de servicio Caura, en Alta Vista, la kilométrica fila de vehículos llegaba a la altura de la Cruz del Papa. Lo mismo ocurrió en la estación de servicio Cachamay, en Castillito, ambas estaciones subsidiadas.

“Yo ya me imaginaba que iba a pasar este desastre. De nada vale prohibir las colas nocturnas si no hay garantía de combustible. Esa misma medida la aplicó en su momento Justo Noguera y no funcionó”, expuso el conductor.

Desde el primer día en que comenzó oficialmente esta medida hay mucha incertidumbre. En las estaciones de servicio subsidiadas se aplicaba un premarcaje de vehículos, cuyo anuncio provenía de la misma estación y hasta generó accidentes de tránsito por la imprudencia de choferes al buscar llegar y garantizar un puesto.

El pasado miércoles se respetó ese premarcaje que hubo para placas 1 y 2 pero ese mismo día el diputado Roy Quiaragua, miembro del estado mayor del combustible, reiteró la prohibición de listados, premarcajes o entrega de tickets.

El viernes siguió la confusión, y aunque hubo estaciones cerradas a tempranas horas de la mañana, en otras se pudo echar gasolina sin inconvenientes.

“La gente no va a respetar eso de las colas, a menos que en verdad haya sanciones y nos garanticen combustible para uno no estar saliendo de madrugada. Puede que en las dolarizadas se cumpla porque no todo el mundo tiene para gastar 20 dólares quincenales, por eso buscamos las subsidiadas”, agregó Vicente Mendoza.

Declaraciones del gobernador

Más temprano, en su programa radial, Ángel Marcano sostuvo: “No vamos a permitir que continúe el bachaqueo de gasolina en bidones o botellas; estoy enfrentando la situación de la mejor manera”.

Reiteró que la Gobernación es la única autorizada para informar sobre el día y terminales de placas que tendrán despacho de combustible.

De acuerdo con una nota de prensa del ejecutivo regional, “Dimas González, secretario de Planificación, enfatizó que las estrategias para garantizar la distribución oportuna de gasolina y diésel se están haciendo, en sinergia con las alcaldías y autoridades de la región para que el plan marche lo mejor posible”.

Es de recordar que la medida de prohibición de colas nocturnas por gasolina se hizo junto con el anuncio de que en una a dos semanas llegarían unas embarcaciones con 40 mil litros de gasolina por semana.

Marcano dijo que ello ayudaría a contar con un inventario mientras se repara el poliducto que va desde San Tomé hasta Puerto Ordaz, el cual presenta unas 170 perforaciones por actos vandálicos y por donde se pierde el 30% del combustible que se distribuye a Bolívar.

También prometió que al contar con suficiente inventario de combustible se levantarían las restricciones del despacho.

