COLUMNA El rincón de los miércoles #10May

No era muy difícil pensar que muy pronto aparecería otro presidente sudamericano con deseos de convertirse en un salvador de Venezuela en el horizonte político, después del fracaso de Gustavo Petro, el mandatario colombiano, quien nunca ocultó su favoritismo por las propuestas de un arreglo muy a la medida de Nicolás Maduro. Esta vez se asoma al balcón nada menos que Lula da Silva, quien todavía está celebrando una pírrica victoria electoral a costa del mandatario brasileño Bolsonaro. No tiene Lula suficiente moral para dar consejos si tomamos en cuenta su lamentable pasado. Ayer, revisando un poco sus criterios se ofreció como promotor de otra reunión para revisar la crítica situación por la cual atraviesa nuestro país con la presencia de un grupo de países cercanos, casi iguales a los que estuvieron en la ya olvidada reunión de Bogotá y Petro. Lula también quiere intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero pisa en falso cuando pretende culpar a los ucranianos de ser responsables de la guerra con Rusia y sugerir la entrega de Crimea a Putín. Está clarísimo que el presidente quiere, de alguna manera, desbancar a Petro y asumir el liderato del resto de la América Latina. Por cierto a Gustavo Petro no le fue tan bien en España en su reciente visita, especialmente en el Congreso de los Diputados donde lo recibieron y lo despidieron con gestos poco amables, mientras el periodista y escritor Federico Jiménez LosSantos agotó todo su repertorio de quejas por la visita del Presidente colombiano.

II

El gobernador y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos ha firmado un paquete legislativo que contiene una Ley que impone la pena de muerte a los pedófilos que agreden a los niños menores de 12 años y sean hallados culpables y anunció 22,7 millones de dólares para la Bahía de Byscaine como parte de su política de protección del medio ambiente. Ya saben que Ron Desantis está en plena campaña.. Los floridianos, por otra parte, exigen de su gobernador detener la cruenta batalla que libra contra Disney… Curioso: El nuevo Presidente de Paraguay, Santiago Peña. del partido Colorado tiene muy confundido a sus electores cuando anuncia que reanudará las relaciones Diplomáticas con Venezuela, pero más tarde, conversando con los medios no se guardó nada para criticar al Presidente Nicolás Maduro. Soto es un político de derecha de 44 años y ganó las elecciones con el 90 por ciento de los votos, que le vaya bien. con sus amigos de Taiwán y Estados Unidos… Messi: ya les había dicho por esta columna que Leonel Mesi no jugará con el PSG durante la próxima temporada, Por otra parte la estrella argentina lo confirmó, y es casi seguro que, de nuevo, jugará con el Barcelona que, seguro, ya estrena título de Liga.

III

Una transmisión de radio captada en EE. UU. reveló este fin de semana que los rusos carecen de municiones y armas para seguir adelante en sus futuras operaciones en su guerra contra Ucrania.Mientras eso sucede la inteligencia americana piensa que cada día será más difícil para Moscú consolidar su control sobre el territorio ocupado en el este y el sur del país y garantizar que Ucrania no se convierta en otro miembro de la OTAN que sigue negando cualquier participación en el ataque de un dron contra una torre del Kremlin… SÉPALO: La Liga Española de Fútbol debe estar entre las más productivas de todo el mundo, con un ingreso neto de 5.000 millones de Euros, que representa un aumento del 22.6 por ciento respecto a la temporada pasada… María Corina ha dado una excelente entrevista al escritor Jiménez Losantos que ha tenido una gran respuesta de miles de españoles que la han escuchado en Madrid. Esa mañana de Federico no tiene desperdicio para los venezolanos, que se han enterado de la defensa de Pedro Sánchez a la solicitud de Gustavo Petro para absolver al ELN en su actividad terrorista.

IV

La coronación de Carlos III como nuevo Rey de Inglaterra no pudo ser impresionante, junto a Camila, recibieron la aprobación unánime de sus súbditos junto a su esposa Camila, hoy su reina consorte. La ceremonia fue vista y revista por millones de personas en todo el mundo, además de una entusiasta Londres que vistió sus mejores galas para acompañar a la pareja en una ceremonia que recordó los episodios históricos de otros tiempos. Sus majestades fueron luego al Palacio y desde su balcón fueron aclamados por una multitud junto a sus pequeños príncipes y al heredero de la corona, el Príncipe de Gales, hijo mayor del soberano. No aparecieron para la foto ni Harry ni Andres, Solamente la Princesa Ana, quien fungió como encargada de la seguridad de su hermano.

¡Larga vida al Rey!

LRM

