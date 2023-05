En Venezuela solo hay 48 centros psiquiátricos públicos y la mayoría no cuenta con recursos #10May

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

Fabiana Santamaría, legisladora del Consejo Legislativo del estado Mérida, advirtió que la salud mental del venezolano está en crisis y no se está atendiendo correctamente, porque en el país solo hay 48 centros psiquiátricos públicos y la mayoría de ellos no cuentan con recursos, les falta personal y las instalaciones están deterioradas.

“No existe una política pública nacional en materia de salud mental y no hay uniformidad ni continuidad en las políticas de prevención. Vemos que se realizan distintas iniciativas sin coordinación y eso es preocupante porque al final la salud mental es tan o más importante que la salud física”, señaló en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

Recalcó que los índices de suicidio que se conocen son gracias al trabajo del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), pero que no existen estadísticas reales y sin ellas se complica hacer una investigación que determine cuáles son los factores de riesgo.

Por ejemplo, al saber que el 80 % de los casos de suicidio son en hombre se podría conocer si es por el peso de no poder proveer lo suficiente en el hogar al ser padre de familia, explicó la legisladora.

Adultos mayores y adolescentes: población en riesgo

Añadió que la mayoría de los suicidios se dan en personas de la tercera edad y adolescentes, lo cual indicaría que en los primeros sería porque ya no tienen un propósito de vida, o porque sienten que ya no son útiles o productivos en la sociedad.

Mientras que en los segundos afirmó que constató con distintos grupos de jóvenes que estos perciben que en Venezuela no tienen oportunidades de desarrollo, por lo cual se plantean dos opciones o irse del país o suicidarse.

No obstante, manifestó que el suicidio es multifactorial; es decir, que hay múltiples factores de riesgo. Sin embargo, indicó que en los últimos casos registrados en Venezuela se evidencia el tema económico y la separación de las familias vinculada a la migración.

“Muchos hijos se han ido al país para apoyar económicamente a los padres, pero es que no es solo eso. Es el abandono afectivo, la sensación de aislamiento, el no poder salir a la calle por la inseguridad, es que no estamos viendo movidas culturales, ni deportivas sanas dentro del país”, declaró.

Adultos mayores abandonados

Santamaría consideró que el Gobierno nacional tiene a las personas de la tercera edad abandonados como si no fueran parte de la sociedad. “En el interior no se observa que los adultos mayores tengan a donde ir a recrearse, no existen políticas donde se fomente el emprendimiento”.

En este sentido, se preguntó por qué no involucrarlos y crear centros de educación y emprendimiento, donde ellos se den cuenta de que siguen siendo útiles y que pueden aportar.

En el caso de los jóvenes, insistió en que no se puede esperar un cambio político y económico para comenzar a plantear soluciones, sino que es fundamental que el Estado se aboque a brindar alguna oportunidad a los jóvenes.

“Nosotros, desde la campaña que hemos emprendido en Mérida, nos hemos enfocado muchísimo en lo que es la cultura y el deporte, como formas de canalizar los pensamientos negativos que tengan, que drenen esos sentimientos de depresión y consigan algo que los conecta nuevamente con la vida”, sostuvo.

Según el informe anual de OVV, en 2022 se registraron, al menos, 1104 suicidios. Por su parte, en el 2021 el índice fue de 1164 y en 2020 de 1150 fallecidos. Mérida se mantiene como el estado con más casos.

