Aumentan las denuncias por «múltiples privaciones de atención» en centros de salud públicos #10May

La Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió sobre el aumento de denuncias por «múltiples privaciones de atención” en centros de salud públicos en Venezuela durante el año 2022.

Así lo señala la ONG en su su Informe Anual sobre la situación de DDHH en Venezuela, donde precisaron que en 2022 se registraron 95.920 denuncias de múltiples privaciones de atención, que representan 34,7% de aumento respecto de las 71.186 registradas en 2021.

Entre los principales motivos de las denuncias, Provea destaca la falta de insumos básicos y médico-quirúrgicos, y de medicinas y reactivos de laboratorio, que las personas deben conseguir y pagar de su bolsillo la mayoría de las veces.

Asimismo, figuran denuncias relacionadas con el déficit de personal médico y de enfermería, el cierre de servicios, los problemas de infraestructura, la falta de mantenimiento en las áreas de los servicios y las deficiencias de equipos médicos.

Base de datos de Provea

Un hallazgo importante que destaca Provea, es que durante 2022, por primera vez, aumentó «de manera considerable» el número de denuncias por maltratos del personal de salud a las personas que acuden a los servicios.

Según la ONG, esto se vincula, posiblemente, al aumento de tensiones en las relaciones del personal con los usuarios, «como consecuencia de mayores demandas insatisfechas por los impedimentos para dar una respuesta rápida y adecuada».

Mortalidad materna en aumento

De acuerdo con estimaciones del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Materna (MMEIG), Venezuela se ubicó entre los ocho países del mundo que aumentaron su tasa o razón de muertes maternas de manera significativa entre 2000 y 2020.

Asimismo, el texto señala que se considera que para 2020 pudieron haber fallecido un total de 1.208 mujeres en Venezuela por razones ligadas al parto.

También, un estudio de la Alianza “Salud para Todas” de 2021,, arrojó que 70% de las mujeres no utilizaban métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS); 60% de las mujeres, niñas y adolescentes no asistían regularmente a servicios de medicina general y 50% tampoco a control ginecológico.

Provea señala que esas privaciones de atención son más graves en las embarazadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Afectación en la salud mental

En Venezuela no existen centros de salud mental de base comunitaria y los servicios hospitalarios no pueden ofrecer una atención de largo plazo.

Además, pese a que en 2022 la Asamblea Nacional oficialista inició conversaciones con los gremios de salud para elaborar una nueva ley de salud mental, no se conocieron avances en su discusión.

De acuerdo con datos recopilados por la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) en sus servicios de atención psicológica, se muestran estados de «gran fragilidad en las capacidades y mecanismos» de los niños, niñas y adolescentes y sus familias para «hacer frente a las tensiones de un contexto adverso en múltiples áreas de la vida».

Con respecto a los adultos mayores, durante 2022 Convite encontró que 29% presentaban dificultades para dormir, 47% sentían ansiedad y 50% experimentaban tristeza, por problemas relacionados con el costo de los alimentos y medicinas.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) documentó 390 casos de violencia autoinfligida en 2022, lo que representa un aumento de 12,8% respecto de los casos en2021.

Riesgo de epidemias

Debido a la reaparición de brotes de enfermedades prevenibles por vacuna como difteria, sarampión, polio y fiebre amarilla; Venezuela era uno de los países de la región de América Latina y el Caribe con niveles de riesgo de moderado a alto, para 2020 y 2021.

La Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP) manifestó su preocupación por el aumento de casos de tétanos neonatal, por falta de vacunación antitetánica (DT) a embarazadas y de asepsia y antisepsia en el parto.

Por otra parte, durante 2022 aumentaron considerablemente los casos de dengue, con una circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus.

En el caso puntual de la malaria, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó una reducción sustancial de la carga de enfermedad en el orden de los 263.000 casos, pasando de 467.000 a 223.000 entre 2019 y 2020, y a 205.000 en 2021.

De acuerdo con el informe de Provea sobre privaciones de atención, lo anterior se debe a los «drásticos efectos inmovilizadores de la población en las zonas mineras ante la escasez de combustible y el confinamiento por COVID-19».

Cruda situación de pacientes crónicos

HumVenezuela advirtió que para 2022 al menos 50% de la población venezolana presentó alguna condición de salud crónica.

Según el texto, la carga de estas enfermedades ha crecido ante la «imposibilidad de diagnósticos tempranos y de pagar gastos de atención, pruebas y tratamientos de forma regular y prolongada».

Durante el año 2022, 36% de las personas con problemas de salud crónicos graves no tenía garantizada una atención a la salud. De ellas, 38% no recibieron atención médica y 29% no tuvieron acceso a medicinas.

A su vez, el informe de la Alianza Con Ellas de 2022 mostró que 32% de las mujeres vivían con una condición crónica grave.

«Reducir los gastos de salud fue una estrategia común de las mujeres para privilegiar la alimentación sobre cualquier otro gasto doméstico», puntualiza el informe.

Trabajo de: www.runrun.es

