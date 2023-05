VIDEO Larenses reportan daños a sus artefactos eléctricos por el incremento del racionamiento #11May

En una consulta realizada por El Impulso, larenses reportaron que en sus comunidades se ha incrementado desde hace al menos un mes el racionamiento del servicio eléctrico, situación que afecta considerablemente su calidad de vida.

Señalaron que sus artefactos han presentado fallas e incluso se han dañado por los cortes eléctricos y fluctuaciones de voltaje.

«Ya no me quedan nada de electrodomésticos porque todos se me han quemado», manifestó la señora Rosalinda Almao, quien agregó que en su sector padecen hasta cuatro cortes eléctricos de cuatro horas a la semana.

Henry Perozo, otro de los consultados, aseguró que a diario se registran cortes en su comunidad, los cuales se presentan una o dos veces al día.

«Es de cuatro horas el racionamiento y los bajones aparecen a cualquier hora, ya se me quemó una nevera, un televisor y no he podido repararlos por falta de recursos», dijo.

«No hay información, no le dicen a uno cuando van a quitar la luz para uno organizarse», manifestó la señora Beatriz Silva, habitante de la zona norte de Barquisimeto.

«La electricidad la quitan en la noche, estamos cansados, no se debería ir la luz, eso no ocurría en otros gobiernos», puntualizó.

De igual forma, los consultados hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a atender la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y establecer al menos un cronograma de racionamiento que les permita tomar sus previsiones.

Cabe resaltar que recientemente la organización civil Activos por la Luz manifestó su preocupación debido al incremento de las fallas y cortes eléctricos sin programación en la entidad, durante las últimas dos semanas de abril y los primeros días del mes de mayo.

