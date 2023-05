Dirección de terminal de pasajeros de Barquisimeto emite comunicado frente a las recientes denuncias por ingreso de nuevas compañías de transporte #11May

El Director del Terminal de Pasajeros de la Ciudad de Barquisimeto, Jhonny Colmenarez, emitió un comunicado este 11 de Mayo, donde fijó postura en cuanto a la controversia que existe en el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, con respecto a disputas debido al ingreso de nuevas compañías de transporte.

Este hecho se da luego de que recientemente, los transportistas del terminal de pasajeros de Barquisimeto denunciaban que habían dado concesión a nuevas compañías de buses para que trabajaran en el terminal, por lo que se quejaron de esta acción debido a la supuesta baja afluencia de personas en contraste de la gran cantidad de unidades.

«En primer lugar; dentro de mis competencia no existe posibilidad alguna de que yo como Director del Terminal de Pasajeros otorguen nuevas concesiones y renueve la ya existentes, eso es una competencia exclusiva del INTT sede Caracas«, explicó.

Además, la nota dice que los Certificación de Prestación de Servicio otorgados por el INTT para las empresas Alianza, Flamingo, Busven y Nueva Generación son del 2018 época en que colmenarez no era director del Terminal.

“Mientras el INTT no revoque el permiso o ruta no servida siguen vigente su permiso y ruta autorizada, ya que debe ser a través de un procedimiento, si dejaron de prestar servicio en un terminal o dejó de cumplir una ruta, es una potestad del INTT abrir un procedimiento y revocarle la concesión, no el terminal de pasajeros, ya que no es su competencia es competencia del gobierno nacional a través del INTT Caracas”, dicta el comunicado.

