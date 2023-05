OPINIÓN Pesadilla con tambor #13May

La abstención. La división. Todo vale. Con tal de perpetuarnos en el poder. No importa que la inmensa mayoría nos repudie. No importa el sufrimiento de la gente, el hambre, la desnutrición.

Con la venia de A.E.B.

Llegaron los bárbaros. Prometieron villas y castillas. Tremenda frustración. Aumentó la pobreza. El hambre. La desnutrición. Los niños de la calle. La diáspora. Millones de venezolanos aventados al exilio. Las cárceles. Los presos políticos. Los políticos presos. Chávez. Maduro. Cabello. Tarek. Los hermanos Rodríguez.

Corrupción, mucha corrupción. PDVSA. Rafael Ramírez. Chávez. PDVSA. Tarek el Aissami. Maduro. Dólares. Muchos dólares. No hay dinero para los maestros. Hay dinero para la corrupción. Salario mínimo. El más mínimo del continente. Un Presidente obrero. No hay salario digno para los trabajadores. No hay ingresos para los viejos. Vivieron en vano. Salario No. Bonos. Bonos Miserables.

No hay agua. No hay luz eléctrica. No hay gasolina. Llegaron los bárbaros. Acabaron con PDVSA. Acabaron con Venezuela. Veinte años. No hay escuelas. No hay hospitales. No hay crédito para los campesinos. Acabaron con Agro Isleña. Acabaron con la producción agropecuaria. No hay vialidad. Hay huecos en las calles. Presos militares. Presos civiles. Torturas. Muertes. Suicidios en cautiverio. El otro Tarek.

La Constituyente. El poder absoluto. La Constitución sirve para todo. Regresaron los Monagas. Volvieron los bárbaros. No hay justicia. No hay contraloría. No hay Asamblea Nacional. Odebrecht. Antonini. Maletines. Diego Salazar. El tuerto Andrade. La enfermera. La Tesorería Nacional. El marido de la enfermera. Los Flores. Muchos flores. Corrupción. Droga. Mucha corrupción.

Ser rico es malo. Ser pobre es bueno. Seamos pobres todos, menos algunos. Chávez. Maduro. Cabello. Tarek. Tres mil millones. Nueve mil. Veinte mil. No hay dinero para mejorar los salarios. Todo se lo llevó la corrupción. El despilfarro. La ineficiencia.

Dos presidentes que no estaban preparados para serlo. La inflación. La recesión. Un millardito por el amor de Dios. Otro millardito. Exprópiese. Exprópiese. Yo soy el jefe. El caudillismo. El militarismo. El socialismo del siglo XXI. El retroceso. La tragedia. No hay estado de derecho. El centralismo. El poder absoluto.

La abstención. La división. Todo vale. Con tal de perpetuarnos en el poder. No importa que la inmensa mayoría nos repudie. No importa el sufrimiento de la gente, el hambre, la desnutrición. Chávez vive. Patria. Socialismo o muerte.

Regresó el golpismo, el caudillismo, el populismo, el militarismo, el autoritarismo, el centralismo, la corrupción, el despotismo, la arbitrariedad.

Venezuela, pobre Venezuela. Vendrán tiempos mejores.

Eduardo Fernández

