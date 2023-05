Karim Vera: Es urgente una investigación transparente y no politizada respecto a la existencia de fosas comunes en Venezuela #15May 

Que se haga una investigación transparente y se incorporen representantes de organismos internacionales especialistas en derechos humanos, para esclarecer la denuncia hecha por Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar colombiano, quien aseguró ante la Jurisdicción Especial por La Paz (JEP) que existen 200 fosas comunes en territorio venezolano, exige la coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera.

Vera recordó “tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no sólo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera y hasta la fecha no ha ocurrido una demostración real por acabar con las bandas que aún se mantienen en las zonas. No es un secreto como mujeres, ancianos, niños y hombres han sido víctimas no solo de hurto, sino hasta de secuestro por parte de grupos paramilitares que operan en los sectores a la vista de uniformados y el silencio ha sido la única respuesta para todas esas personas”.

La presidenta de la tolda aurinegra en Táchira, indicó qué tal y como se conoció públicamente “el gobierno de Colombia y Venezuela acordaron trabajar para encontrar los cuerpos desaparecidos según Mancuso, pero eso no puede quedar simplemente en declaraciones, se tiene que hacer una investigación real y tener una verdadera voluntad política para combatir el flagelo que se da en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abriera la frontera. Son centenares de familias que desconocen el paradero de sus seres”.

Vera hace un llamado “no se puede combatir la violencia ocasionando zozobra en la población de Ureña, en donde se están montando operativos de seguridad. Se tiene que hacer un trabajo organizado y realmente operativo que dé resultados satisfactorios para o por los ciudadanos que transitan y hacen vida en la zona”.

