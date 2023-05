La OMS desaconseja el uso de edulcorantes para bajar de peso #15May

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva directriz sobre los edulcorantes no azucarados, como la sacarina o la estevia, en la que desaconseja su uso para controlar el peso corporal.

Según la OMS, estos productos no ofrecen ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

La sugerencia se aplica a todas las personas, excepto a las que padecen diabetes preexistente, e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares y se encuentran en alimentos y bebidas, o que se venden solos para que los consumidores los añadan a alimentos y bebidas.

El director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, Francesco Branca, ha señalado que las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados.

Asimismo, ha expresado que los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. «Las personas deberían reducir totalmente el sabor dulce de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud», comentó.

La directriz forma parte de las políticas que la OMS promueve para mejorar los hábitos alimentarios de la población mundial y prevenir las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. La OMS recomienda limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% del total de energía diaria para adultos y niños mayores de dos años.

