Gremios y sindicatos de Venezuela marcharán el 29 de mayo en defensa de sus derechos #16May

El Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados, junto con los gremios y sindicatos agrupados en el pacto unitario, convocaron a una gran manifestación para el próximo 29 de mayo, Día del Adulto Mayor en Venezuela, para exigir el respeto a sus derechos laborales y sociales.

La manifestación se realizará en todo el país, bajo el lema “No más exterminio, no más hambre, no más miseria”. Los manifestantes rechazan los anuncios que dio Nicolás Maduro el pasado primero de mayo, en los que solo se aumentó el cestaticket y un bono, y no se mencionó a la pensión y el salario mínimo.

Los gremios y sindicatos denunciaron que existe una política de exterminio con los pensionados y jubilados, así como con los trabajadores activos, que perciben ingresos miserables que no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, exigieron la homologación de los sueldos y salarios conforme al precio de la canasta básica nacional, que supera los 400 dólares.

Los organizadores de la manifestación hicieron un llamado a la unidad entre todos los sectores para luchar por un mismo fin, que es la reivindicación salarial y la recuperación de la democracia en el país.

También expresaron su solidaridad con los trabajadores del sector salud, que han sido víctimas de la represión policial por protestar contra las precarias condiciones de los centros asistenciales públicos.

