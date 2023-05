Fedeagro: Agricultores requieren de 2,5 millones de litros de diésel por día solo para el ciclo de invierno #17May

El sector agrícola nacional requiere, de acuerdo con las estimaciones hechas por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), de dos millones y medio de litros de diésel diarios para atender el ciclo de invierno, asegura el líder del sector agrícola organizado, Celso Fantinel.

Revela que se trata de 16.000 barriles de diésel diarios, que se transforman en 2,5 millones de litros de consumo en cada día de trabajo en el campo.

Explicó que las reservas del gremio también se agotan porque la distribución es insuficiente y posteriormente viene la agroindustria y el transporte.

Fue categórico al señalar que es necesario atender con prioridad y en en mayores volúmenes, el occidente del país, porque en oriente arranca entre el 5 y el 6 de junio.

“Lo que debería monitorear en forma permanente el Gobierno, son los inventarios en los distribuidores o estaciones de servicios agrícolas, gestión que debería adelantar el Ministerio de Agricultura y Tierras o Pdvsa, pero estamos tan conscientes de las dificultades, que no es que nos quejamos los agricultores de que no hay diésel, también se queja el transporte, se queja la agroindustria, se quejan las Termo, se queja la gente porque pasa calor cuando se producen los cortes de electricidad, porque es que no tenemos reservas, cuando estas se agotan hay que trabajar con el día a día”.

Explica que cuando arranca Portuguesa a sembrar 10.000 hectáreas, que multiplicados por 100 litros diarios de diésel, entonces empiezan a salir los millones de litros y cuando entra a Guárico y solo se está hablando de maíz, a esto hay que sumarle arroz, caña de azúcar,llevar y traer los insumos para las fincas, sacarlos del puerto, llevarlos a los galpones de los predios,los camiones para el transporte interno.

Fancinel señaló que el “ciclo de producción más importante” del año como es el de invierno, ya arrancó en los estados Barinas y Portuguesa.

Recordó en este periodo se produce la mayor cantidad de maíz blanco, maíz amarillo, arroz y caña de azúcar.

Con respecto a las hortalizas, señaló que Venezuela tiene una merma de 30%, por cuánto sale del campo pero luego se dañan antes que se pueda vender en un supermercado, señaló Fantinel en Unión Radio.

