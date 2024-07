VIDEO | Reymar Perdomo estrena tema inspirado en María Corina: «La mujer de hierro» #24Jul

- Publicidad -

La cantautora venezolana Reymar Perdomo, famosa por su éxito «Me fui», ha vuelto a captar la atención del público con su nueva canción «Mujer de Hierro«, dedicada a la líder opositora María Corina Machado. Este tema, lanzado el martes, rinde homenaje a la lucha y dedicación de Machado por la libertad de Venezuela.

En «Mujer de Hierro», Perdomo hace referencia a la lucha de Machado, utilizando la consigna «Hasta el final» de la dirigente de Vente Venezuela. El video musical muestra a Reymar cantando, intercalado con imágenes de María Corina recorriendo el país y recibiendo el apoyo de los venezolanos.

La letra de la canción destaca la valentía y perseverancia de Machado, describiéndola como una «mujer de hierro» que ha revivido la esperanza y la fe en el pueblo venezolano.

Perdomo compartió su más reciente obra en Instagram, destacando que la canción refleja la resiliencia, empoderamiento, unión, pasión, agradecimiento y fe que siente el país de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio.

En menos de un día, el video ha superado el millón de reproducciones en Instagram, acumulando más de 70 mil «me gusta» y 3 mil comentarios.

Letra de «Mujer de Hierro» de Reymar Perdomo

«Mujer de hierro, ¿Qué sería de mi gente si no hubieras aparecido? Mujer valiente, tan diferente a todo lo demás que habíamos conocido. Mujer brillante, no abandonaste este barco por más que se creyera hundido. Mujer que lucha, llena de bondad, te acompañaremos siempre hasta el final. Tú has revivido la ilusión y la fe que habíamos perdido. Avanza, avanza, avanza, avanza, avanza… Que hoy tú eres la esperanza de un país que ha despertado. Entusiasmado con aires de libertad y llegar al final, y hasta el final es hasta el final. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó».

