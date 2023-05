OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: Por el futuro de Lara… Yacambú… ¡Debe culminarse! (Parte IV) #17May

Supongo que en el análisis de la problemática del suministro de agua a la población larense y sobre la culminación de la construcción de la magna obra que constituye el “Embalse o Represa de Yacambú”, hemos estado cumpliendo con el objetivo primordial de llevarles la mayor información sobre la posibilidad y la necesidad de culminar la obra en referencia.

Más que preocuparnos por el futuro de nuestros coterráneos, nos hemos dedicado a recabar la mayor y mejor investigación emanada de reconocidos profesionales, expertos en la materia, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, sin tener la más mínima autoridad para hacer realidad las soluciones que al respecto puedan surgir. Es por ello que, es de suma importancia el que concatenen los artículos para que puedan analizarlos y podamos compartir conclusiones coherentes que nos lleven a un feliz término.

La escases o nulo acceso al agua potable que actualmente devasta nuestro poco bienestar social presumimos que conlleva a la violación de los Derechos Humanos, consagrados en nuestro “Estamento Legal vigente y por los Tratados Internacionales suscritos por la República que tienen jerarquía constitucional”.

Razón más que suficiente para pretender llegar a la verdad, sobre la necesidad imperiosa de la culminación del “Embalse o Represa de Yacambú y su túnel de trasvase.”

De ser posible, lleven los montos de los dineros invertidos en la obra, calculen los montos despilfarrados (¿O vulgarmente robados?), para luego dimensionar el costo de la parte que falta por construir a fin de que podamos llegar a decisiones acertadas y podamos exigir, o no, su culminación…

Y, pregunto:

¿Están capacitados los organismos de seguridad encargados de proteger el patrimonio público para hacer las investigaciones pertinentes, llegar a la verdad, establecer responsabilidades y castigar a los culpables del despilfarro, corrupción y/o apropiaciones indebidas, si las hubiesen?

Estoy de acuerdo con lo expresado por Rosender Evies en su excelente trabajo publicado en fe y alegría.com, cuando dice que las opiniones en torno a la vigencia de la obra del “Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, SHYQ” son diversas. Sin ser versado en la materia opino al igual que algunos expertos, cuando afirman que a pesar de todo lo que ha pasado, se debe culminar la obra hidráulica más importante y necesaria para el estado Lara.

Me sumo al pregón y criterio del doctor Guillermo Palacios cuando asevera…

“Hay que mantener en vigencia la obra SHYQ para que se pueda resolver el problema del agua en Barquisimeto y Quíbor. Hay que hacer fuerza para que ésta y otras obras hidráulicas que existen en Lara continúen y se concluyan”.

El ingeniero Julio Gutiérrez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Lara, a quien respeto y reconozco su profesionalismo, ha expuesto que darle continuidad y culminar el viejo proyecto no tiene sentido.

Asegura que actualmente Barquisimeto sufre un déficit de 1.300 a 1.400 litros de agua. El SHYQ iba a aportar 3 mil litros. Y afirma que…

“Vencer la inercia de la paralización demoraría 3 años. Y 7 años más para ver el sistema culminado”.

El ingeniero Gutiérrez, al igual que otros expertos en el área hidráulica, califican de muy remota su culminación. Haciendo un balance costo-beneficio, el experto asegura que sale mejor culminar el embalse “Dos Bocas” que proporciona 8 mil litros de agua por segundo a Barquisimeto. Este embalse necesitaría la inyección de 800 millones de dólares para terminarlo.

El trayecto recorrido ha sido largo y tortuoso, pero…

“Una larga caminata se comienza con un paso.”

Y en mis elucubraciones nocturnas me pregunto:

¿Qué hubiese sido de esta obra que considero imprescindible para los larenses, si no hubiese existido el presunto despilfarro, corrupción y/o apropiaciones indebidas, y si el ingeniero Miguel Nucete hubiese podido continuar ejerciendo en ella su excelente labor profesional?

¿Qué porcentaje representa 800 millones de dólares ante los miles y miles de millones de dólares que se han cuantificado sobre la presunta corrupción en PDVSA y en muchos contratos realizados hasta en las más pequeñas administraciones como las que distribuyen algunos CLAPS, distribución de combustibles y/o gas doméstico, en el sistema eléctrico, etc., etc.? ¿Hay o no hay dinero en el país y quién lo posee?

¿Será que los planes de desarrollo en producción agroalimentaria propuestos para el Valle de Quibor fueron una quimera? ¿Cuál sería el costo y cómo se llevaría el agua de la Represa “Dos Bocas” al Valle de Quibor?

¿Usted ha oído a alguien decir algo sobre la imperiosa necesidad de rescatar ecológicamente a la “Sierra de Portuguesa”, especialmente a la Cuenca Hidrográfica del Río Yacambú que ha sido devastada desde su naciente en el “Cerro Mundo Nuevo”, aledaño a la población de Guarico, municipio Morán, de este estado Lara, colindante del “Cerro Curumato” y al sector “El Pajonal”, donde están nacientes de quebradas tributarias de la “Quebrada de Guarico”, que es el segundo afluente del “Embalse o Represa Felix de los Ríos” , mejor conocida como “Dos Cerritos”.

Mientras tanto, los larenses seguiremos dependiendo del viejo y deteriorado Sistema Alto Tocuyo que actualmente provee de agua a los municipios Iribarren, Jiménez y Morán. Presuntamente este sistema actualmente envía agua en niveles muy bajos y en condiciones no aptas para el consumo humano pues llega con sedimentos y turbidez.

Fuente: fe y alegría.com

Una vez más hago un llamado especial a los organismos a quienes le compete preservar los derechos de los consumidores y de los usuarios. En la tercera etapa de la Urbanización Chucho Briceño, es pésimo el suministro eléctrico, y ahora, le acompaña el servicio de Internet suministrado por la empresa INTER…

¡PERO LA FACTURACIÓN AUMENTA MES A MES!

Maximiliano Pérez Apóstol

