COLUMNA Soliloquios de café: ¡Hicimos lo posible…! ¿Haremos lo imposible? (Parte V) #21May

Próximos a la última entrega del excelente trabajo realizado por el insigne ingeniero Miguel Nucete, a quien agradezco altamente, el que lo haya presentado a la “RED DE INSTITUCIONES LARENSES” corroborando su integridad y el altruismo compartido con los integrantes de esta organización, enfatizo en que la mejor forma para que lleguen a conclusiones específicas, es que ustedes, queridos y respetados lectores, concatenen estos espacios, escritos sin pretender ser un docto o magno escritor, a sabiendas de mi ignorancia al respecto de muchos temas tratados, es por ello que busco, entre otros, los conocimientos profesionales, técnicos y académicos de quienes son poseedores de esas sapiencias, que según mi criterio plasman la verdad inexorable de los que ha ocurrido en la construcción del

“Embalse o Represa de Yacambú-Quibor y del Túnel de Trasvase.

- Publicidad -

No, no es fácil conseguir, en una persona, los conocimientos adquiridos por el ingeniero Miguel Nucete, a quien considero una máxima autoridad en esta materia y, más difícil aún, que esa persona tenga el altruismo suficiente como para que, con principios, valores y honestidad plenamente demostrados, haya estado dispuesto a aportarlos para que en el futuro los larenses pudiéramos disfrutar de éste esencial “Derecho Humano” …

“El acceso al agua potable… pues se trata del acceso y preservación de la vida”

Continúo citando al ingeniero Miguel Nucete:

- Publicidad -

Considero que el proyecto tiene pocas perspectivas de ser ejecutado en los próximos años sea con este gobierno o aún si hubiera algún cambio, por las siguientes razones:

La infraestructura del país, sanitaria, educativa, vialidad, electricidad, agua etc., está muy deteriorada y su recuperación va a requerir una gran cantidad de recursos para recuperar lo que hay, por lo que en los próximos años va a ser muy difícil asignar recursos a grandes proyectos.

Por ejemplo, el plan país para agua potable y saneamiento elaborado por el grupo Orinoco, y coordinado por Arnoldo Gabaldón, plantea enfocarse fundamentalmente en recuperar los sistemas actuales, lo cual va a llevar muchos años, considerando no solo el problema financiero, sino la falta de personal capacitado, pues la mayoría se ha ido, y las instituciones responsables tienen muy poca capacidad gerencial y técnica.

Tanto el banco mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, B.I.D., no prestan recursos a proyectos parcialmente ejecutados como éste. solo quedaría la Corporación Andina de Fomento, C.A.F.

Considero que en Lara hay que enfatizar en mejorar la institucionalidad y disminuir las pérdidas con inversiones en la red (cambio de tuberías, reparación y mejoras en las estaciones de bombeo, reparación y sustitución de válvulas, de conexiones, y mejoras en la operación, etc.), en la medición de los consumos (macro y micro) y que se apliquen tarifas que reflejen los costos del servicio.

Fin de la Cita.

AL IGUAL QUE AL INGENIERO MIGUEL NUCETE…

ME SURGEN ALGUNAS PREGUNTAS.

Entiendo que, “supuestamente”, para concluir la obra falta la inversión de aproximadamente ochocientos millones de dólares ($800.000.000,00) y exagerando la inflación dolarizada, más que duplicar esta cantidad la llevamos a dos mil millones de dólares ($2.000.000.000,00), para ser ejecutada venciendo la inercia de la paralización en tres (3) años y siete años más para ver el sistema culminado y, habiendo dado como resultado los estudios realizados que la probabilidad de eventos sísmicos de gran magnitud que pudiesen dañar la obra ocurran en su vida útil es del tres por ciento ( 3%) , y que, producto de la consideración de todos los aspectos técnicos involucrados, se han efectuado previsiones de diseño en: obras de regulación, entonces pregunto:

¿Cuál es el porcentaje que representa esta inversión ante las denuncias de, “presunta”, corrupción efectuada últimamente, por algunos calculada en tres mil millones de dólares ($3.000.000.000,00) y por otros en veinticuatro mil millones de dólares (24.000.000,00), en tan sólo dos años de corrupto saqueo al erario?

Si con una inversión de 470,76 millones de US$, invertidos desde 1973 hasta diciembre de 1999, se pudo construir el 83,99% de las obras de regulación y el 75,16% de la excavación del túnel de trasvase, ¿cómo se explica que se hayan gastado 800 millones de US$ en apenas el 24,84% de la excavación del túnel, y no se hayan terminado todavía todas las obras de regulación, ni se haya reforzado el túnel? ¿Será recuperable éste saqueo a los venezolanos?

Hace algunos años realicé un análisis de los fondos sustraídos corruptamente impunemente y llegué estimar cuarenta y cinco (45) años de presupuesto nacional…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Aóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí