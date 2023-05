Delsa Solórzano exige respeto a la privacidad de los votantes en las primarias de la oposición #21May

La precandidata presidencial por Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, instó este sábado a la Comisión Nacional de Primarias (CNP) a garantizar la confidencialidad de los datos de los electores que participen en el proceso interno de la oposición, previsto para el 22 de octubre.

Solórzano recordó que en el pasado se han cometido violaciones a la privacidad de los ciudadanos que han expresado su voluntad contra el régimen chavista, como ocurrió con la llamada «Lista Tascón» en 2003, cuando se publicaron los nombres de los firmantes de un referéndum revocatorio contra Hugo Chávez.

«Para Encuentro Ciudadano es vital que se respeten los nombres de todos los venezolanos que participen en el proceso. Hacemos un llamado a la CNP a que anuncie de inmediato cuáles son los mecanismos para resguardar la identidad de los electores», dijo Solórzano en un acto político realizado en la terraza del Colegio de Ingenieros.

La dirigente opositora también destacó el trabajo de los integrantes de la CNP, a quienes calificó de «hombres y mujeres ejemplares, honestos que han puesto su nombre para una tarea nada sencilla y a los que el país les agradece».

Asimismo, anunció que estará presentando en las próximas semanas su plan de gobierno, en el que trabajan destacados venezolanos. «Para mí la conducción de Venezuela no es un capricho, me he preparado duro y sé cómo sacar al país de esta crisis», manifestó.

