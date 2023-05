EntrevistaDominical Jorge Euclides Ramírez: 2023 terminará como año terrible para Venezuela #21May

Aunque ya han transcurrido casi cinco meses, este año terminará siendo terrible porque, según los expertos, se mantendrá el drama de sufrir el país una contracción económica como consecuencia de darse, al mismo tiempo, inflación con devaluación.

Así lo observa el licenciado Jorge Euclides Ramírez, periodista, analista político y económico e integrante principal de Defensa de la Constitución y la Democracia (Decode), quien aspira, como los demás miembros de este movimiento, que pueda concretarse el proceso de diálogo y entendimiento entre los factores políticos para buscarle una solución a la apabullante crisis que se ha prolongado demasiado tiempo y ha llevado a una cuarta parte de la población a dejar el país, para tratar de mejorar sus condiciones de vida en otras latitudes.

Se rompió la burbuja

-¿Cómo ve la situación del país, porque después de los ajustes de bonos y el congelamiento del salario mínimo, el primero de mayo, la gente no está satisfecha y, por otro lado, el gobierno no ha hecho ningún intento por hablar con la oposición como se esperaba que volviera a sentarse en México?

-Tras el mejoramiento de algunos sectores de la economía el año pasado y las remesas enviadas por los venezolanos que están en el exterior a sus familiares en nuestro país, que yo llamo remesas enérgicas sobre todo de los compatriotas que están en los países suramericanos que cumplen labores extenuantes y con el pago de ellas pueden mandar entre veinte y cien dólares, a lo mejor mucho más envían más los que están en Europa y los Estados Unidos, cuyo monto alcanzó unos 4 mil millones de dólares, los cuales sumados a los ingresos del gobierno,y la reactivación de algunos sectores de la economía, crearon una burbuja; pero, ésta se rompió, sencillamente porque no hay una política clara, de confianza, y no ha sido controlada la inflación.

Antes del primero de mayo la Organización Internacional del Trabajo, como mediadora entre el empresariado, los representantes de los trabajadores y del gobierno, trató de lograr las mejoras salariales; pero, el ministro del Trabajo dijo que el gobierno no tenía disponibilidades para el aumento del salario mínimo. Esa es la realidad, el gobierno no tiene disponibilidad.

Actualmente estamos oyendo los testimonios de los expertos de la economía, quienes dicen que este 2.023 terminará siendo un año terrible, sustentando sus opiniones en varios factores, entre los cuales mencionan la baja demanda en el consumo por los precios altos; y el drama causado por una gran contracción económica, ya que se mantiene inalterable la inflación con devaluación al mismo tiempo.

¿Qué va a pasar? Es una gran incógnita. Se habla de la necesidad de un cambio político para que haya un cambio socioeconómico.

Desde la sociedad civil, los ciudadanos, como los que formamos Decode, estamos haciendo un esfuerzo para que haya amplitud, participación y se pongan de acuerdo los partidos, se acaben las rivalidades, se logre un diálogo y un entendimiento entre todos. No es fácil.

Mientras tanto, en lo que concierne al gobierno, los problemas de los servicios sigue igual: no ha sido posible atender debidamente la falta de agua en las comunidades: la gasolina, como los demás combustibles, angustia a la gente; la salud desespera a los pacientes, ya que corren peligro de muerte a cada instante; la educación, lamentablemente, preocupa enormemente a padres y representantes porque la actividad se ha reducido y los estudiantes no están siendo bien preparados; estamos en el último escalón de Internet en el mundo; y sería muy larga la lista de quejas, reclamos y molestias que tiene la gente.

La ciudadanía está expectante. La mayoría no quiere pleitos entre los dirigentes políticos, pero lo grave es que si la gente no tiene confianza en los partidos, las otras opciones están cerradas. La salida, obviamente, tiene que ser constitucional, electoral y, por tanto, hay que estimular el apoyo al proceso de primaria.

Acercamiento del gobierno y empresarios

-Pareciera que el gobierno quiere un acercamiento con el sector privado, porque se han venido instalando en los estados el denominado Órgano Superior Industrial Regional y, por otra parte, el gobernador del Táchira entregó unas fincas que estaban en manos del gobierno. ¿Qué está pasando?

-Desde el año pasado con la gestión de Ricardo Cuzano, en la presidencia de Fedecámaras, y antes con Jorge Botti, ha habido diálogo con el gobierno. Dijeron vamos a cerrar el capítulo de la Fedecámas pasada en la política y ha habido un acercamiento, que ha continuado con Carlos Fernández. El año pasado hubo un encuentro de esa federación con los empresarios de Lara para ver los nichos de producción y las posibilidades que existían para, mediante conversaciones con el gobierno, recuperar la economía. Se ha visto que el gobierno acepta que el empresariado trabaje, no les está quitando propiedades y han cesado las invasiones de fincas. Creo que está pensando en que sin inversiones no se puede mejorar la situación económica, porque no se puede olvidar que entre los años 70 y 80, la economía venezolana era la cuarta de América Latina con 500 mil millones de dólares, la cual en los últimos años se redujo a 50 mil millones. Con ese tamaño no se puede sostener todas las necesidades del país, comenzando con los salarios de los trabajadores. El problema económico es estructural, gravísimo.

Pienso que se está tratando de recuperar la economía gradualmente porque los venezolanos tenemos siempre voluntad para superar los problemas. Nuestros conciiudadanos que están fuera han demostrado extraordinarias condiciones y para ejemplo está el testimonio del ministro de Salud de Chile, quien ha dicho que la salud pública ha mejorado más del 40 por ciento por el aporte de los médicos venezolanos.

Venezolanos en el exterior

-Ahora que usted habla de los venezolanos que se encuentran fuera del país, ¿cómo ve la reanudación de la política migratoria de los Estados Unidos para quienes se han ido de nuestro país?

-Lo que pasa es que ya en los Estados Unidos no tienen camas para tanta gente, porque no se trata sólo de venezolanos sino de varios países de la América Latina que se han ido de sus territorios en busca de mejorar sus condiciones de vida. No podemos olvidar que en ese país han sido generosos con nuestros conciudadanos y les han dado protección. Consideramos que ellos han tenido la condición de refugiados y, por tanto, deben ser amparados. Conviene que se haga un diagnóstico de la situación en que se encuentran los venezolanos, determinar cuál es su condición. Y eso vale para todos los países a donde se han ido los venezolanos.

Candidatos a primaria

¿Son o no positivas las agrupaciones que se están haciendo para la participación de primarias, porque Henri Falcón está propiciando que se aglutinen partidos que no están en la Plataforma Unitaria, María Corina Machado tiene ahora respaldo de Alianza Bravo Pueblo y el G-4 al parecer buscará tener un solo candidato si ninguno de sus aspirantes tiene suficiente apoyo popular?

–Son positivas siempre que sean sinceras, honestas. El problema de algunas alianzas es que se hacen pensando en la clase política. Decode ha visto con beneplácito la celebración de un acto que convocamos y asistieron todos los partidos. Todos los comandos han ratificado el artículo 5 del Reglamento de Primaria relacionado con el buen trato que debe prevalecer entre los candidatos y que se haga una campaña prepositiva. Falcón estuvo allí, pero su partido Futuro no ha decidido todavía respaldar ningún candidato. La Plataforma Unitaria fue la que propuso el proceso de Primaria. Y la responsabilidad fue entregada a la sociedad civil, que escogió la Comisión Nacional y ésta se encargó de nombrar las comisiones regionales. Tanto la Plataforma como todos los comandos han acordado integrarse para que la Primaria funcione plenamente. Todos van a tener representación en el Comando Técnico Electoral para garantizar el éxito del proceso.

-¿Cómo recobrar la confianza en los partidos cuando sus dirigentes han llamado a la abstención y ahora se inclinan por la valoración del voto?

-Con transparencia y sinceridad. Explicar cómo llegamos a este proceso. En el año 2.019 se tuvo una experiencia traumática, porque se promovió una campaña de “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres,” lo que suponía la salida de Nicolas Maduro; pero eso no se logró. internacional. Hubo apoyo internacional de varios presidentes y hasta 16 paises formaron el Grupo de Lima. No se descartó la acción militar, Nada se pudo. Porque prevaleció la salida constitucional, electoral. Nicolás Maduro se encontró en una situación muy débil por el rechazo internacional que tenía. Se constituyó una nueva directiva del Consejo Supremo Electoral, del cual han dicho los especialistas que es el mejor de los últimos años y es que ha funcionado, como se pudo comprobar con las elecciones de Barinas. Freddy Superlano ganó por 300 votos y trataron de anular su victoria, pero como no pudieron con el CNE, utilizaron la vía judicial. Se repitieron las elecciones y de 300 voto que sacó Superlano, Sergio Garrido ganó con 50 mil votos por encima de su contendor oficialista. Sólo hubo un 10 por ciento de participación mayor a la que había habido en la elección anterior. Porque el triunfo se debió al compromiso que se había asumido por la unidad. Si se repite ese compromiso en la Primaria, estoy seguro que sin necesidad de elaborar programas especiales, de utilizar estrategas o de hacer cualquier otra cosa, el candidato unitario o la candidata unitaria tendrá en su arranque todo el camino recorrido. Importante es que haya esa unidad. Y asi ocurrió, antes de Barinas, en el municipio Torres cuando ganó el alcalde Javier Oropeza, porque tuvo el apoyo de la sociedad civil. De que se puede, se puede si existe la voluntad de todos los partidos que participarán en la Primaria el 22 de octubre.

Corrupción, peor récord

-¿Por qué cree que la oposición no ha aprovechado el asunto de la corrupción, que ha llevado al propio gobierno a exhibir a sus corruptos públicamente con el escándalo de la desaparición de 3 mil millones de dólares por la venta de crudo de Pdvsa, aunque algunos dicen que es una razzia que existe dentro del mismo partido oficialista y hasta ahora han muerto dos de los presos por el delito?

No solamente hay corrupción y malveración en obras inconclusas que están a la vista de todo el mundo, como el proyecto hidráulico Yacambú-Quíbor, para no ir muy lejos. ¿Qué pasó con el dinero que se pagó por los trabajos y éstos no fueron terminados? ¿Qué pasó con la planta eléctrica Argimiro Gabaldón, en Cabudare, la cual fue inaugurada pero no se llegó a prender, cuando se esperaba que fuese de mucho alivio para la población que continuamente es afectada por las interrupciones del servicio? Y asi como esos ejemplos hay muchísimos otros en todo el país. Esas y otras preguntas debieran hacer los dirigentes de oposición. Son enormes las cantidades de dinero que se perdieron. La socióloga y profesora universitaria Yonaide Sánchez, de Transparencia Venezuela, tiene información suficiente que ofrecer. La corrupción impone desafortunadamente un récord muy negativo para Venezuela porque lo sitúa en el primer lugar en el mundo.

