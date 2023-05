Venezuela estará presente en la Feria del Libro de España #22May

La Feria del Libro de Madrid presentó la programación de su 82ª edición en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. Eva Orúe, su directora, ha hecho un repaso también por las principales novedades de esta cita anual entre libros, que este año se celebrará del 26 de mayo al 11 de junio en el Parque de El Retiro, y cuya inauguración coincide con el último día de campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales.

El escritor y exalcalde venezolano Antonio Ledezma tendrá participación en dicha feria bajo los auspicios de la editorial Almuzara, ocupando una de las 361 casetas instaladas a lo largo del parque El Retiro.

- Publicidad -

En el acto de presentación han intervenido Andrea Levy, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. La delegada ha confesado esperar todo el año esta cita obligada con la lectura en El Retiro. Asimismo ha calificado como acto de generosidad la labor de los escritores, traductores, editores y libreros al hacer posible que «vivamos otras historias diferentes a las nuestras».

La Feria cumple 90 años alzándose en El Retiro con 361 casetas de expositores en línea y 24 en la zona central. Será en la caseta No 140, a partir de las 20:00 horas, en donde estará el escritor venezolano Antonio Ledezma ofreciendo y firmando sus libros escritos en estos años de exilio en España.

El exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, es uno de los perseguidos políticos más emblemáticos de Hispanoamérica que, desde que logró emprender una polémica fuga, se ha dedicado a escribir libros para relatar la tragedia de su país, uno de ellos titulado La Tumba en el que hace homenaje a las víctimas de torturas y cuenta, en detalles, cómo fue su escape.

- Publicidad -

También ha escrito De Dónde Venimos y Hacia Dónde Vamos, en el que resume las verdaderas causas y consecuencias del populismo que se aplica en americalatina y, finalmente, escribió una biografía del exmandatario Carlos Andrés Pérez en el que presenta una relación de acontecimientos que permiten comprender cómo fue la conspiración contra la democracia venezolana.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí