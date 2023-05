PulsoEmpresarial Odontóloga venezolana embellece sonrisas y triunfa en España

La doctora Mariana Arocha Rothe, caraqueña de nacimiento y barquisimetana de corazón, ha conquistado tierras españolas y hoy se destaca como una de las profesionales más renombradas de Málaga, al convertirse en la odontóloga oficial de la Organización Nuestra Belleza España que prepara a las reinas de importantes certámenes de belleza como el Miss Mundo, Miss Internacional, Miss Universo, entre otros.

Cualquiera podría preguntarse cómo es que en medio de la abundante oferta profesional, los venezolanos logran destacar y marcar una diferencia.

A juicio de la doctora Arocha, es el esfuerzo, la perseverancia y la calidad humana los elementos claves para que el talento sea valorado y recompensado. “Salí de Venezuela con la maleta cargada de ilusiones, con muchas ganas de dejar el país en alto y sin miedo al trabajo. Cuando migré sabía los retos que supone cambiar de país, adaptarte al entorno y mostrar lo que haces”.

Aunque inicialmente el destino fue Madrid, la vida la llevó junto a su familia a Málaga donde fundó su Clínica Odontológica y Estética Mariana Arocha.

El precioso cielo malagueño fue el escenario perfecto para esta nueva aventura de vida que le ha dejado grandes satisfacciones.

De Venezuela para el mundo

Contribuir con la salud de las personas es una vocación que Mariana Arocha consiguió en su hogar pues es hija de los destacados médicos Raul Arocha y Juli de Arocha. Su abuelo también fue odontólogo y su hermano es un médico egresado de la UCLA.

“Mi entorno familiar siempre estuvo influenciado por el amor a la medicina, e incluso escogí odontología porque mi abuelo sembró esa semilla en mí”.

Su preparación académica inició en la Universidad Santa María en Caracas y luego procedió a sus estudios de especialización con maestría y doctorado en la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España.

El éxito profesional va de la mano de la hermosa familia que ha construído Mariana en tierras extranjeras, pues asegura que su esposo y sus dos hijos han sido su motor y mayor inspiración.

Un proyecto que crece

La Clínica Odontológica y Estética Mariana Arocha es una realidad que nació en Málaga y promete seguir creciendo a paso firme.

Con la clara misión de embellecer sonrisas, esta talentosa profesional recibe hoy a cientos de pacientes, entre ellos destacadas figuras del deporte o el espectáculo. “La plataforma digital ha sido mi mayor aliada. Todo ha sido muy orgánico porque son los propios pacientes quienes se han encargado de difundir mi trabajo”.

Actualmente, Mariana Arocha destaca como odontóloga oficial de la Organización Nuestra Belleza España que prepara a las candidatas para certámenes de talla internacional, mientras que en el ámbito deportivo figura como aliada del Club de Fútbol de Málaga.

“El crecimiento que hoy tenemos es producto del esfuerzo y la dedicación de todo mi equipo. Le comenté a quienes llevan mis redes sociales que no cambiaran en las publicaciones mi acento o mi forma de hablar, porque quiero que cuando la gente me vea en las redes o en la clínica sepan que soy orgullosamente venezolana. Málaga me ha recibido con los brazos abiertos y me siento como en casa. Estoy muy agradecida”.

