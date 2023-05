COLUMNA El rincón de los miércoles #31May

Tina Turner, ha fallecido y con ella, una de las más grandes representantes de la música, especialmente del soul y el pop y un verdadero huracán en el escenario, capaz de provocar un apasionante desborde emocional. Tenía 83 años. La recordamos en la década de los 80, ya como solista, cuando Tina dejó para la posteridad temas como Whats Love got with, O Private dancer y otras más que marcaron sus éxitos…SEPALO: ya Ron DeSantis es candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, pero se duda mucho de una victoria electoral como consecuencia de erráticas decisiones que ha tomado como gobernador del Estado de la Florida, especialmente en la pelea que ha pactado con Disney, entre otras dudosas medidas que atentan contra su candidatura. Además ha puesto en contra, centenares de seguidores de Donald Trump, de quien dependía políticamente en el pasado y hoy le ha ganado la delantera en la carrera como aspirante de nuevo a ocupar la Casa Blanca. El ex gobernador, sin embargo, ha recibido hasta ahora donaciones para su campaña por casi 8 millones de dólares, mientras Donald Trump registra aportes por más de 9 millones… ME IMAGINO que todavía recuerdan a Isabel Presley, la ex esposa de Julio Iglesias y también de dos señores y de Mario Várgas LLosa. Pues la china, como también la conocen, a los 72 años, tendrá su propio programa de televisión, y saben dónde, asombrense, en la plataforma Disney. Allí contará todas sus aventuras amorosas con los famosos, incluyendo a sus hijos, entre ellos a Tamara, quien pronto se casará haciendo las delicias de la llamada prensa del corazón. Por su parte, Enrique Iglesias, su hermano, intenta superar una terrible enfermedad que lo mantiene hospitalizado. Según los médicos es neumonía que lo aleja de los escenarios.

RIO: se trata de un monumental supermercado que ya abrió sus puertas en el oeste de la ciudad de Barquisimeto.

Es el más grande con una gran amplitud y un diseño ideal, no solamente para la compra, sino para la recreación en sus espectaculares módulos… TIP: un juez de Valencia, en España, ha ordenado una investigación por las acusaciones de delitos de odio cometidas por tres personas acusadas de proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, el brasileño Vinicio Junior, que ha sido por ser de raza negra. El delantero ha sido víctima de comentarios similares durante toda la temporada. aún siendo el mejor futbolista del mundo…

SE LOS DIJE: Hace una semana les aseguré que las elecciones para elegir la Comunidad de Madrid sería una victoria absoluta de ISABEL DÍAZ AYUSO con más de un 80 por ciento de los votos, mientras el Partido Popular también ganaba la Alcaldía de la capital madrileña y en la mayoría de las comunidades de España. Este resultado no deja de ser un mensaje importante para el Partido socialista de Pedro Sánchez, el actual Presidente del gobierno, derrotado en esta primera consulta a los ciudadanos, o lo que es lo mismo, la derecha cae estrepitosamente frente a la izquierda socialista. Más claro, triunfa la democracia… Cristiano Ronaldo podría regresar a las filas del Real Madrid, según comentan los diarios deportivos de Arabia Saudita, pero podría perder un dineral si eso llegase a ocurrir. La estrella portuguesa tiene un salario millonario, pero en las últimas semanas no muestra el rendimiento que sus jefes árabes esperaban de él. En España la prensa deportiva da por segura la pronta llegada de Cristiano en sustitución de Karim Benzemá, quien sufre de problemas físicos… Lula da Silva parece olvidar su pasado reciente cuando incurrió en grandes desmanes en su condición de Presidente de Brasil. Hoy de regreso, Lula vuelve a las andadas e intenta comandar grupos contrarios a la democracia con recios ataques donde pretende liderar a quienes hacen sus mejores esfuerzos para mantener políticas que pensamos superadas y pisotear la libertad, como lo acusaron la oposición brasileña.

