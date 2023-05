OPINIÓN 101 años de dedicación y pasión #31May

Este artículo es para alguien a quien me honra llamar mi amiga: Sada Zarikian. Ella cumple hoy 101 años. Cuando cumplió 100 yo estaba en cama con COVID y no sólo no pude ir a acompañarla: fui incapaz de escribir algo más que el mensaje de feliz cumpleaños que le mandé por el celular. Pero este año voy con todos los hierros a celebrar, emocionada de poder compartir este momento con ella.

Conocí a Sada en Maracay hace casi 40 años, en un homenaje que le hizo la Cámara de Industriales del Estado Aragua a su marido, Esteban Zarikian, quizás el más importante empresario de la rama textil que hayamos tenido en Venezuela. Recuerdo las palabras que él dirigió a la audiencia que copó el Teatro de la Ópera. A mí me emocionaron profundamente, porque su discurso versó sobre su amor por Venezuela… Sada compartió con él ese amor y lo sigue demostrando en todo lo que hace.

- Publicidad -

Su vida ha sido una aventura, desde su nacimiento en Estambul, Turquía, pasando por su adopción de Venezuela como su patria, apoyando a su marido en el crecimiento de su industria, formando familia, involucrándose con la Asociación de Guías Scouts de Venezuela, más tarde fundando la Venezuelan American Association of University Women, labor que se extiende hasta el día de hoy cuando sigue empeñada en fomentar la educación en nuestro país, algo que pareciera ser una misión imposible, pero que su empeño, dedicación y entrega han hecho realidad. Como si todo esto fuera poco, luego tomó el timón de los hoteles Eurobuilding.

Nuestra amistad comenzó cuando yo escribí un artículo intitulado “Venezolanos porque así lo quisieron” y cité las palabras de su esposo en aquel acto en Maracay. Ella me invitó a almorzar. Hablamos toda la tarde. Encontramos que teníamos varias pasiones en común: somos mujeres apasionadas por la vida, la familia, la educación y el empoderamiento de otras mujeres. Esa misma tarde me reclutó para la VAAUW “aunque vivas en Maracay”, recuerdo que me dijo, y aquí estoy, emocionada de celebrar sus 101 años y darme cuenta de que sigue con la misma fuerza, pasión y compromiso con lo que cree. Su espíritu emprendedor y su capacidad para hacer frente a los desafíos de la vida son una inspiración, y quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias por ser mi amiga y por enseñarme tanto.

Su legado es algo por lo que su familia y sus amigos nos sentimos agradecidos y orgullosos. Me alegra que Sada haya escogido y encontrado en Venezuela un hogar que le ha permitido desarrollarse y dejar un legado tan significativo. Su dedicación y denuedo son un ejemplo a seguir para todas las generaciones venideras.

- Publicidad -

Espero que este día esté lleno de amor, felicidad y gratitud por todo lo que ha logrado. Que siga disfrutando de la vida con la misma energía y vitalidad que la han caracterizado a lo largo de estos años.

¡Feliz cumpleaños una vez más, querida Sada! Que este nuevo año sea tan emocionante y lleno de aventuras como todos los que han pasado. Te lo deseo con todo mi cariño.

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí