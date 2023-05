PulsoEmpresarial Solicitud para acreditación de los aprendizajes es de oferta permanente

El departamento de Equivalencia Interna y Acreditación adscrito a la Dirección de Currículo en conjunto con el departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE) de la UNY, llevan a cabo la recepción de solicitudes por parte de aspirantes nacionales e internacionales para estudios de acreditación de aprendizajes en oferta permanente, durante el calendario académico-administrativo.

La Lcda. Susana Rodríguez, jefe de Equivalencia Interna y Acreditación, señaló que el proceso de acreditación está dirigido a estudiantes que estimen poseer aprendizajes acreditables, a profesionales con títulos de pregrado o postgrado, que aspiren a otras carreras ofertadas por esta casa de estudios, así como también con experiencia laboral demostrable, adiestramiento e investigaciones en el área.

- Publicidad -

Destacó que la acreditación es un proceso de reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por cursos formales y/o experiencias laborales que cumplan con los requisitos solicitados por esta institución establecidos en su Reglamento de Equivalencia Interna y Acreditación.

En este orden de ideas, la universidad ofrece tres tipos de acreditación: formal, no formal y mixta. La formal, es el reconocimiento de aprendizajes adquiridos a través de certificaciones de estudios conducentes a grado obtenidos en universidades públicas o privadas de carácter nacional e internacional. No formal, referida al reconocimiento académico de documentos que demuestren la experiencia laboral en la especialidad, mientras la mixta, es un proceso académico-técnico orientado a validar los aprendizajes formales y no formales ya descritos.

Demanda de Acreditación

“La mayor demanda de solicitudes de estudio de acreditación la realizan los egresados de institutos y colegios universitarios con títulos de TSU, por ser esta una oportunidad óptima para proseguir sus estudios de formación profesional”, indicó la Lcda. Rodríguez.

- Publicidad -

Agregó que los procesos de acreditación formal y por experiencia laboral, han tenido gran receptividad permitiendo la atención de un importante número de solicitantes provenientes de instituciones universitarias locales, nacionales e internacionales.

Este trámite se desarrolla de una manera eficiente dando respuesta oportuna al aspirante, brindando la posibilidad de una inmediata inscripción en la carrera de pregrado o programa de postgrado seleccionado.

Equivalencia Interna

La Universidad Yacambú en aras de reconocer las asignaturas aprobadas por parte de sus estudiantes de pregrado, activos y egresados nacionales e internacionales, en los casos de reingreso, cambios de carrera o cuando se les autorice cursar carreras paralelas, efectúa el proceso de Equivalencia Interna, en los lapsos establecidos en el calendario académico-administrativo.

La Lcda. Rodríguez acotó que la solicitud de la equivalencia interna es un proceso exclusivo para estudiantes de pregrado de la UNY.

Es importante resaltar que las solicitudes y los procesos de equivalencia interna y acreditación de los aprendizajes pueden efectuarse a través del sitio Web de esta casa de estudios.

De igual manera, para más información los interesados pueden dirigirse al departamento de Equivalencia Interna y Acreditación, ubicado en la Dirección de Currículo, sede Mora I o escribir a los siguientes correos institucionales:

[email protected]

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí