Consecomercio: estamos en un negativo nacional de cerca del 18%  en relación al año pasado #1Jun

Trabajo de : www.eltiempove.com/

Durante una visita al estado Anzoátegui, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, informó sobre cuál es el panorama actual del sector en el país, especialmente por la voracidad fiscal que ha afectado a pequeños, medianos y grandes empresarios.

- Publicidad -

“No hemos presentado cierres como tal, la cifra quizás no sea significativa desde el punto de vista de establecimiento, pero sí las cadenas comerciales han reducido el número de sucursales, entonces técnicamente se pudiera decir que es un cierre. Estos meses, hasta mayo, técnicamente hablando siguen en negativo, en relación a las cifras que manejamos el año pasado en términos de unidades vendidas y de personas atendidas. Se estima que en este momento estamos en un negativo de cerca del 18%”, expresó.

Polesel señaló que en el caso de las regiones, es preocupante que además del tema de la voracidad, el sector se enfrenta a las fallas en el servicio de combustible y energía eléctrica, aspectos que no se aprecian en Caracas.

Otro punto que según Polesel afecta al gremio, es la imposibilidad de que los informales se formalicen debido a que el costo es muy alto.

- Publicidad -

“Siempre hemos dicho, el informal no es informal porque quiere, sino porque no le queda otro remedio. Una de las acciones que tratamos de impulsar en las conversaciones con el Ejecutivo es justamente abordar este tema y el de la entrada al país de los productos que no cumplen las normativas de calidad y que no pagan tasa ni tributos”.

En este sentido, Polesel apuntó que el gremio apuesta a la ampliación de las bases tributarias y simplificar los trámites para la formalización a fin de que todos paguen impuestos, que todos se formalicen de manera tal que lo que ellos deban cancelar sea menor.

Leer más en: www.eltiempove.com/

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí