Freddy Superlano: «Lula Da Silva se burla de la tragedia que vivimos los venezolanos» #1Jun

Las declaraciones de Lula Da Silva son una burla al sufrimiento de los venezolanos, no se puede tapar la realidad de Venezuela para ayudar a su compinche», expresó Freddy Superlano, quien ratifica que “el sufrimiento de los venezolanos no es una narrativa, el éxodo de millones de hermanos, los presos políticos, la falta de insumos en los hospitales, nada de eso es una narrativa construida”.

Durante su recorrido por las Minas de Baruta, conversó con los vecinos del sector, quienes expresaron su voluntad de organizarse para lograr el cambio en Venezuela.

«Mientras Maduro busca que sus aliados le laven la cara ante el mundo, aquí en cada barrio y en cada sector del país nos estamos preparando para pasar de la emoción a la organización; y de esa organización a la movilización para, a través del voto, lograr salir de la dictadura y comenzar a construir el cambio que todos queremos», resaltó.

Superlano lamentó que millones de familias venezolanas vivan hoy separadas por culpa de un régimen que ha obligado a sus ciudadanos a huir de la crisis humanitaria.

«Tuve la oportunidad de hablar con la señora Fanny, nació y creció en las Minas de Baruta, me contó que su hijo se tuvo que ir, que no veía oportunidades en el país. Esa misma situación la viví en primera persona con mis hijas, como padre me duele ver que crezcan lejos de casa, por eso tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que ese liderazgo opositor sea legitimado y tenga la posibilidad de vencer a la dictadura en el 2024, y abrir las puertas de la libertad y la democracia para que nuestros hijos regresen», finalizó.

El candidato por Voluntad Popular también se reunió en asamblea con los vecinos de San Luis, en la parroquia El Cafetal, del municipio Baruta, quienes expresaron que estos sectores de Caracas no escapan de la realidad del país.

