Pedro Pablo Alcántara: Maduro no podrá volver a salir porque es rechazado enérgicamente #1Jun  

Aunque el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, trató desesperadamente de blanquear la imagen de Nicolás Maduro, éste recibió el más estruendoso y enérgico rechazo del Congreso de ese país, declaró el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario y coordinador de la organización Democracia y Libertad.

Evidentemente, añadió, Maduro no podrá volver a salir a países que tienen mandatarios pertenecientes al Foro de Sao Paulo, porque no es bien recibido.

Es de suponerse que clamaría aquella lamentable frase de “trágame tierra” cuando los parlamentarios brasileños le gritaban “asesino, asesino, asesino”, como se ha podido apreciar en las imágenes y audios de las redes, que es una clara demostración de que la investigación que realiza la Corte Penal Internacional acerca de crímenes de lesa humanidad constituyen el más fuerte señalamiento a un gobernante en el mundo.

Llama la atención que el caso Venezuela no puede ser obviado porque hay más de 8 mil testimonios recogidos por ese tribunal, los cuales obligan al Fiscal Karim khan a continuar su labor investigativa porque en nuestro país no ha habido justicia por los crímenes cometidos por los cuerpos de seguridad, que utilizando armas de fuego y equipos de guerra, atacaron a ciudadanos indefensos en las manifestaciones de calle. Y hasta ahora no hay ningún comandante de esos cuerpos detenidos, ni siquiera citados a declarar ante los tribunales.

De modo, pues, que lo ocurrido en Brasil, donde por cierto Maduro ofreció el suministro de energía eléctrica a una parte de ese país, cuando en Venezuela se producen a diario apagones, no fue una experiencia agradable para Maduro y va a tener que seguir encerrado en Caracas mientras termina su período de gobierno, concluyó sus declaraciones el profesor Alcántara.

