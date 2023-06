VIDEO #FOTOS Hogar San Vicente de Paúl: Más de 80 años brindando refugio a las abuelas #6Jun

El Hogar San Vicente de Paul inició sus labores desde hace 80 años, aproximadamente, para dar refugio a parejas de abuelos de escasos recursos económicos, bajo el cuidado de las Damas de la Caridad, actualmente Asociación Internacional de Caridades (AIC).

“Nuestra opción es por los pobres, por aquellos que están abandonados, aquellos que no tienen familia, que no tienen recursos, que no tienen donde estar y pasar sus últimos días de manera tranquila, sosegada, con afecto”, expresó Sor Carmen Díaz, directora del ancianato.

Un proyecto que comenzó con 12 pequeñas casas para que cada matrimonio continuara sus vidas de manera independiente; con el pasar del tiempo fue aumentando la demanda en mujeres, es allí cuando se da un giro a la casa hogar y deciden incluir solo abuelas.

En esta etapa se integran las Hermanas de la Caridad para tomar el mando del ancianato y continuar con la obra de la institución, donde actualmente cuentan con diversas áreas y un total de 38 casas de dos habitaciones cada una para que haya compañía entre las mismas residentes.

En la casa se ha albergado a más de 60 abuelas, aunque a la fecha son 37 las que allí hacen vida, en las que se les permite, a quienes pueden, hacer rutinas cotidianas para mantener su funcionalidad y se sientan útiles, comentó Sor Carmen.

Un proyecto de servicio, entrega y amor al más necesitado requiere, entre otras muchas cosas, de compromiso, caridad, tiempo y recursos económicos; este último permite la manutención tanto de la casa, del personal que allí labora como de las abuelas principalmente.

En este sentido, la directora añadió que viven bajo la gracia y misericordia de Dios, ya que en momentos de necesidad se manifiesta a través de personas e instituciones que sin distinción alguna aportan de manera desinteresada.

A través del número de teléfono 0412 098 92 63, la cuenta @hogarsanvicentedepaul en redes sociales y en la carrera 30 entre calles 14 y 15 se puede gestionar cualquier tipo de aporte porque como decía Santa Teresa de Calcuta; “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

