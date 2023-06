VIDEO ¿Cómo se come la felicidad y cuáles son sus cuatro elementos? #6Jun

La felicidad se puede definir como un estado emocional que se produce en un ser “consciente” cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo.

Para la psicóloga, Cecira Briceño, termina siendo un estado mental de actitud de las personas y cómo éstas afrontan las distintas situaciones por las que va atravesando en su vida, desarrollando características muy marcadas como aceptación, serenidad y soltar las cosas que no se pueden controlar.

“La felicidad realmente es un estado muy mental de actitud que no se relaciona con la alegría. No es estar muerto de la risa, no ver el problema. La felicidad es todas estas cosas que tienen que ver con una postura serena, tranquila, afrontativa, equilibrada emocionalmente y que hace que tu disfrutes lo que estés viviendo”, resaltó la también experta en sexología.

Briceño acotó que para lograr este estado se debe vivir con disposición, sabiendo que no todas las personas afrontan esta misma postura y no todos la digieren de la misma manera, incluso no muchas personas entienden que existe la felicidad.

“Las investigaciones nos dicen que uno de los elementos de la felicidad no se relaciona con el dinero. Justo Alejandro Sanz, millonario, exitoso, cantautor español dijo `yo me siento infeliz´. Robin Williams hace más de 5 años se suicidó porque él decía `yo no me siento feliz´. Estos elementos nos indican que la felicidad y el dinero no están cerca”.

Ante esto hizo una referencia al indicar que por mucho éxito profesional y dinero que tenga una persona no necesariamente pueda construirse como una persona feliz o no por tener poco dinero no pueda vivir de una manera más afrontativa al estrés y más serena a la adversidad.

“¿Cómo se come la felicidad? se come en serenidad, aceptación, en saber soltar esas situaciones que yo no puedo resolver”.

Cuatro elementos relacionados a la felicidad

La psicóloga también nos compartió los cuatro elementos característicos plasmados en el Informe Mundial de la Felicidad 2023 .

1- Ocupación o preocupación por tu salud mental: Esta se aflora con estos primeros indicadores que necesitamos tener claros y controlados para vivir en felicidad.

2- Cuidar tu salud física: Alimentarnos de manera saludable, hacer actividad física, caminar, hacer que nuestras oxitocinas se eleven. Se necesita disposición para tomar tiempo en cuidarnos.

3- Uso de los recursos económicos. Se necesitan para tener elementos básicos y cómo se utilizan. Como le doy buen uso y dejó el lamento a un lado. Uso lo que tengo y veo que puedo hacer con eso. Tiene que ver con el aprender economía financiera.

4- Altruismo: Ayuda a otros. Como yo desde mi nicho puedo ayudar a otras personas. Como yo puedo darle una palabra, un tiempo, un espacio a otro. Como desde donde vivo puedo hacer trabajo de voluntariado.

Para finalizar señaló que podemos comenzar teniendo un conjunto de hábitos concretos sensibles y sencillos que puedan hacerse comenzando desde hoy, un día a la vez.

