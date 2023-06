VP: Organización, movilización y comunicación destacan la candidatura de Freddy Superlano #6Jun

En el marco de un encuentro nacional de estructuras de Voluntad Popular con el candidato Freddy Superlano, el líder fundador de la Tolda Naranja, Leopoldo López, resaltó la importancia de mantener el partido cohesionado y organizado para ganar y cobrar no solo la primaria, sino el proceso presidencial de 2024.

“Desde hace un mes le ha correspondido a nuestro hermano Freddy Superlano llevar la voz, la bandera y la lucha de lo que significa VP. Lo quiero felicitar porque asumió una campaña sin precedentes. Cuando se habla de lo que se hizo en Barinas, no hay nada mejor que hablar de lo que hizo Superlano y para eso tuvo a un partido cohesionado. Ese es el partido, la organización y el liderazgo que hoy está en la calle. Esta es una candidatura que estamos sacando para ganar”, expresó López durante el encuentro realizado vía Zoom en el que participaron más de mil trescientos activistas.

López sostuvo que para mantener la visión del partido de lograr una Mejor Venezuela es necesario enfrentar al régimen. “La inmensa mayoría quiere salir de la dictadura, pero hay candidatos que plantean la convivencia con Maduro, que no se atreven a decir que Maduro es un dictador, no hablan de las víctimas y ni siquiera se plantean ganar la elección. Nosotros hemos transitado un recorrido de muchas etapas, la última fue el gobierno interino. Todos sabemos la decisión del G3 en la AN y lo que significó la persecución para Juan Guaidó”, señaló.

Enfatizó López que, al igual que en Venezuela, en el ámbito internacional ya están activando los comandos de campaña en apoyo a Superlano. “Tenemos una oportunidad importante de construir el batacazo de la primaria. Aquí lo importante es la consistencia, ánimo y disciplina. Se está apostando a que la primaria sea el 22 de octubre, pero nos tenemos que preparar para todos los escenarios. Tenemos que seguir luchando y organizando, tenemos que seguir creciendo y haciendo alianzas”, apuntó.

Superlano, el candidato “fenómeno”

Freddy Superlano, candidato de Voluntad Popular a la primaria, repasó los logros que se han obtenido en apenas un mes de campaña, sin perder el foco y con el objetivo claro de ganar la elección opositora y devolverle la libertad y democracia a los venezolanos en el proceso presidencial de 2024, el que aseguró va a cobrar.

Roja han manifestado sus apoyos al igual que con Juan Guaidó. Muchos líderes regionales, de otros partidos y tendencias, también han manifestado su apoyo. Hemos avanzado en temas operativos y electorales. Con activismo nos planteamos visitar un millón de casas”, detalló.

Superlano sostuvo que, en cada contacto en la calle, la gente valora algo positivo en la campaña. “Eso se debe a que colocamos un ingrediente distinto, nos hemos incorporado en todas las temáticas. Se ha dado una articulación importante. El tema emocional es importante, pero no tiene ningún asidero si no se acompaña con una organización, organización para ganar. Somos nosotros los que tenemos el testimonio de cómo ganarle una elección al chavismo, no una, sino dos veces, en 49 días. Somos nosotros quienes le hemos hablado a la gente, escuchamos sus necesidades, somos nosotros los que vamos a ganar y cobrar”, precisó.

Superlano indicó que el debate en torno a la primaria debe darse en cómo se organiza y moviliza VP para sortear las amenazas latentes del régimen de Maduro. “Amenazas vamos a tener siempre. La primaria va a estar amenazada siempre por la dictadura y tenemos que enfrentar cualquier tipo de adversidad. Hay quienes se preguntan si vamos o no con el CNE, lo importante es que se pueda garantizar la identidad del elector y también debemos tener en cuenta que hemos ganado con ese CNE, pero ese no ha sido el debate, el debate es cómo nos movilizamos”, dijo.

Destacó el candidato de la Tolda Naranja que cada recorrido por los estados de Venezuela le ratifica que sí se pueden obtener resultados positivos en las elecciones. “Le estamos dando un rostro humano a la política. Somos la cara fresca, el mensaje que la gente necesita. Tenemos hoy mucho qué ganar con cada acción que hacemos, siempre van a estar las adversidades, pero este partido nació para eso. Ir con la adversidad por delante y superarla. No basta tocar puertas, hay que tocar los corazones”, señaló.

Comunicación y organización

Mientras que Lester Toledo, dirigente nacional de VP, explicó en el encuentro de las estructuras del partido que la comunicación es la herramienta más importante de la campaña.

“El comando está haciendo un trabajo muy grande para vender nuestra opción. Quiero agradecer a todo el equipo de campaña. Campaña es igual a comunicación y el trabajo realizado está teniendo su efecto. Hay estudios de opinión en la calle que van a salir pronto en los que podrán ver los cambios. Caballo que empareja pasa. Tenemos un candidato que es un fenómeno”, destacó.

Adriana Pichardo, coordinadora política nacional de VP, expresó que la candidatura de Freddy Superlano se traduce en compromiso. “Quiero agradecer el esfuerzo que todas las estructuras están haciendo y su compromiso con esta campaña. Esta no es una candidatura para salir del paso, es un compromiso por Venezuela. El comando y el partido somos uno solo”.

Enfatizó que Voluntad Popular sigue avanzando de cara al 22 de octubre. “Vemos ahora nuevas alianzas, vemos cómo personajes que anteriormente no pensábamos que se nos podían unir, ahora valoran positivamente a nuestro candidato. El tema de la participación o no del CNE, la Comisión Nacional de Primaria nos informó que esta semana cierran con una reunión con el ente comicial que permitiría tener claridad en esa variable. No cambiará en nada la actitud de VP. Nuestro candidato ya ganó con ese CNE”, aseguró.“En cuatro semanas hemos recorrido 10 estados. Comenzamos el 5 de mayo. Esperamos recorrer entre 10 a 15 estados este mes. Continúan las alianzas, Fuerza Liberal y Bandera

