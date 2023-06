Ángelo Palmeri: La Primaria es lo que más nos conviene a todos  #9Jun 

Su amplio respaldo al proceso de la Primaria como método electoral para lograr el cambio político en el país, expresó el secretario Nacional de Organización del partido Un Nuevo Tiempo, Ángelo Palmeri, «la Primaria le conviene a todo el país tanto al Gobierno como a las fuerzas democráticas y a los venezolanos, es decir, es una oportunidad que tenemos de avanzar hacia la estabilidad del país».

«Lo primero que tenemos que crear son las condiciones objetivas para que se dé la Primaria, al final es una herramienta que nos va a permitir a todos unificarnos en base a un candidato o candidata y a una política específica con la que tenemos que lograr la unidad para ir al 2024, al objetivo verdadero que es cambiar el sistema político, económico y la realidad que vive el venezolano desde hace 23 años», aseguró.

El representante de la tolda azul reconoció los errores que la oposición ha cometido en el pasado pero ratificó la lucha por el rescate de la democracia, «desde UNT trabajamos todos los días por recuperar la confianza de los venezolanos no solo con palabras si no con hechos, nuestras gestiones comenzando con la del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, está abocada en darle una mejor calidad de vida a los zulianos y eso ha permitido que los niveles de confianza y credibilidad en el proyecto político del partido y de sus liderazgos aumente, y afirmó que «el tiempo nos ha indicado que es la política correcta «, aseguró.

La Primaria con participación del CNE

Con respecto al proceso electoral de la Plataforma Unitaria Democrática, el dirigente destacó que, «a los venezolanos hay que hablarles con claridad, si, es un Consejo Nacional Electoral que no es el que nos merecemos, que no está diseñado para proteger y garantizar el derecho al voto, de manera óptima, pero ese es el que hay y esos obstáculos son los que hay que superar, o es que vamos a decir bueno, si es ese CNE yo no voy a participar, entonces estamos en el camino equivocado», explicó.

En este sentido, añadió Palmeri que «ganamos la gobernación del estado Zulia por una amplia mayoría, con una cantidad de dificultades enormes, pero logramos superar los obstáculos y eso es lo que le estamos pidiendo a los compañeros de la Unidad y a los venezolanos que usemos los pocos espacios que tenemos para poder avanzar y poder obtener resultados, entonces lejos del temor yo invitaría a todos esos factores a que sumemos voluntades que estratégica y tácticamente nos sentemos a ver cómo podemos avanzar, seguir obviamente buscando mejores condiciones electorales, pero con las que tenemos poder continuar «.

El voto en el exterior

Palmeri resaltó que la Comisión Nacional de Primaria al tomar esas decisiones y abrir el proceso en el exterior, envía un mensaje correcto a los venezolanos para hacerles ver que nosotros necesitamos la participación de todos dentro y fuera, obviamente las realidades políticas son distintas y nosotros pensamos que esa actualización de los datos de residencia de los venezolanos es una posibilidad de participar en determinadas ciudades y es una oportunidad para que se animen a unirse a nosotros, a la lucha por el derecho al voto en el exterior para el 2024″.

Manuel Rosales la mejor opción para los venezolanos

Al ser preguntado por una posible candidatura del líder zuliano en la Primaria, el secretario de Organización de la casa Azul reiteró, «UNT decidió, para nosotros Manuel Rosales es la persona más capacitada en el país y que tiene mayor liderazgo para abanderar y para representar la lucha, porque no se trata solamente de una candidatura se trata de liderar todo un proceso de cambio y él es el indicado, forma parte también de la evaluación de todo lo que está sucediendo, de crear esas condiciones y dado el momento determinado, estoy seguro que tomaremos la mejor decisión y sobretodo él tomará la mejor decisión», aseguró.

