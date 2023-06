AvanceIMP ¡Tres días haciendo colas! Barquisimetanos pernoctan a la espera de surtir gasolina #9Jun

Desde el día miércoles están las personas esperando para suministrar sus vehículos de combustible al este de Barquisimeto, estado Lara, luego de las largas colas presentadas en la región en esta semana, donde las personas han señalado que deben perder uno o días de su trabajo a la espera de poder surtir.

José Rodríguez, uno de los ciudadanos en la cola, comentó ante El Impulso que se encuentra desde la tarde del día miércoles a la espera de poder surtir de gasolina, al mismo tiempo que destacó que “la familia ha estado apoyándome me traen la comida o compro la comida por aquí. También terminó durmiendo en el carro si es que puedo porque debo estar pendiente para que no me vayan a robar

- Publicidad -

“Ha llegado la gandola, pero hay mucha cola. Hago todo este sacrificio para poder trabajar y llevar el sustento a mi casa. Tengo que seguir esperando, tener esperanza”, acotó David Camacaro.

Cabe resaltar que de acuerdo personas pertenecientes al Sindicatos de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón desde hace ocho días no se está produciendo gasolina en Venezuela tras dejar de funcionar la planta catalítica de Cardón en el Complejo Refinador de Paraguaná.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí