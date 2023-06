EntrevistaDominical Guillermo Palacios: Con mentiras y engaños pretende el régimen hacernos creer que tendremos agua #11Jun

“El temor de quedarnos sin agua en todo el estado Lara existe desde el año 2006 cuando lo comencé a advertir, pero nadie me prestó atención”, confiesa a El Impulso el doctor Guillermo Palacios, quien tiene una gran experiencia parlamentaria, durante la cual ha denunciado la corrupción administrativa, sobre todo en proyectos y obras hidrológicas.

¿En qué basó su advertencia en aquel año?

En los estudios hechos por técnicos especializados a los que yo había consultado, porque ya para entonces se comenzaba a observar escasez de agua y existían problemas de suministro a diversos sectores y las quejas se sentían en todas partes.

Usted dijo en la rueda de prensa, efectuada en las inmediaciones de la presa Dos Cerritos, que el gobernador de Lara, Adolfo Pereira, ha venido ofreciendo dragar ese embalse, pero no lo va a hacer y, por tanto, hay que buscar recursos si la oposición y el gobierno se reúnen en México.

Ahora es cuando las autoridades se vienen a dar cuenta de que la situación es muy grave porque la sedimentación está agotando la vida útil del embalse de Dos Cerritos, que abastece a los municipios Morán, Jiménez y gran parte de Iribarren, adiciona. Pero, con mentiras y engaños pretende el régimen hacernos creer que tendremos agua como por arte de magia.

Este es un régimen muy mentiroso y engañador, afirma el doctor Palacios y se remite a los anuncios que ha hecho, desde hace muchos años, el gobierno, tales como no sólo de un plan ferrocarrilero nacional, sino uno internacional que, según dijo Hugo Chávez, en agosto del 2008, saldría de Venezuela a la Argentina, y dos años antes había prometido hacer, sobre el lago de Maracaibo, el puente del cacique Nigale, que además de un tramo ferroviario tendría un canal submarino con unas islas artificiales.

Lo más recordado es cuando invitó, en el 2005, a su colega de Nicaragua, Daniel Ortega, a bañarse, al año siguiente, en el Guaire porque supuestamente tenía un plan para el saneamiento de ese río.

Ninguno de esos y otros anuncios fueron concretado, los cuales no pasaron de puras palabras, como ha venido ocurriendo hasta ahora con proyectos diversos, incluyendo los imaginarios motores de la economía.

Lo que sí es cierto es que muchísimos de los proyectos y obran inconclusas han tenido enormes cantidades de dinero, que se los ha consumido la cloaca de la corrupción.

Duda

Al anuncio del dragado de la presa Dos Cerritos que ha hecho el gobernador, prosigue nuestro entrevistado, los técnicos en materia hidrológica dudan que se puedan hacer porque desde hace quince años no se le realizan los estudios batimétricos, los indicados para determinar el volumen de sedimentación existente en ese embalse.

No es posible cristalizar el proyecto del mandatario, porque sin estudios y sin los equipos indispensables para el dragado, amén del costo de los trabajos, nada se puede hacer.

No deja de ser un engaño, pues los técnicos, a grosso modo, dicen que si en el 2008, año en que el Instituto de Canalizaciones realizó el último estudio en Dos Cerritos, si se hubieran comenzado los trabajos de dragado utilizando diez camiones, para deshacerse del sedimento, trabajando, sin interrupción, las 24 horas, se habría tardado 38 años en sacar todo el material que se ha acumulado en la presa. Con el paso de los años, naturalmente, la sedimentación es mayor.

Acerca de este asunto ha habido mucha preocupación en el estado, manifiesta. La Cámara de la Construcción en documento que dio a conocer alerta que la sedimentación podría ponerle fin al funcionamiento de la represa Dos Cerritos en el año 2031. Y funcionarios del Instituto de Canalizaciones que han estado en el embalse han sido muy prudentes para opinar, pero han sugerido que se deben hacer estudios al respecto.

No sabemos cómo el gobernador ha afirmado que quedan tres o cinco años de vida útil a la represa, porque no ha mostrado estudios e investigaciones sobre el particular. Pero, es verdad que la vida útil de la represa está en peligro.

El gobernador miente en sus declaraciones, como las de haber anunciado que pronto será puesto el quinto motor en la planta de tratamiento y nosotros, que hemos estado indagando en torno a ese anuncio, comprobamos que apenas están funcionando tres motores. No funciona el cuarto y menos el quinto, del cual hemos sabido que está en Valencia y posiblemente algún día lo traigan.

¿No es una falta de respeto mentirle y engañar al pueblo con falsos proyectos?

Lo que ocurre es que como no tiene respuestas a los problemas del país, el gobierno apela a este recurso de la mentira con la vieja creencia de que una mentira repetidas continuamente, al final, puede ser creída como verdad; pero, esas mentiras se contradicen con la realidad. Mientras el mandatario está prometiendo resolver el problema del agua, la gente está sufriendo la roncha de la escasez en su casa. Se miente descaradamente. En cualquier país mentir de esa forma es condenable y es el fin para el mandato de un funcionario.

Pérdidas

Usted ha mostrado preocupación porque no se haya podido terminar el proyecto Yacambu-Quíbor, por cuanto se han perdido años en producir alimentos. ¿Cree que esa posibilidad desperdiciada impresione a la gente?

Las proyecciones hechas por economistas estiman que el monto que se habría ´podido obtener estaría por el orden de los 100 mil millones de dólares si se hubiera terminado la obra y utilizado parte del agua para riego de diez a quince mil hectáreas. Además de haberse dejado de producir alimentos, constituyen una pérdida para el país por cuanto el valle de Quíbor no sólo tiene condiciones para producir alimentos para el país, sino para la exportación.

Dimensión

¿Hasta qué punto ha afectado la escasez de agua a la población?

La escasez de agua es total, porque ha afectado a comunidades de todo el estado Lara. Lo que ha ocurrido en Urdaneta, donde ha alcanzado una magnitud inimaginable, es grave porque son varias semanas que falta el líquido para el consumo humano. Y no hay un municipio del estado que se haya salvado de la escasez.

Robos

¿Cómo es posible que, como usted ha denunciado, se hayan perdido 2 mil millones de dólares en Yacambu-Quíbor por la corrupción y no se tenga información acerca del establecimiento de responsabilidades en ese delito?

Se han perdido y se siguen perdiendo dinero en ese sistema inconcluso. Esta semana fueron despedidos los últimos trece vigilantes que estaban cuidando las instalaciones por haber denunciado presuntas irregularidades cometidas por el presidente actual y funcionarios de la empresa que tiene el gobierno allí.

¿Están desmantelados los bienes que había en el lugar?

Totalmente. Y se están llevando lo último que queda. Son aves rojas de rapiña.

¿Qué es lo que se están llevando?

Motores, equipos y piezas de vehículos que quedaban en el lugar. Hasta el cableado se lo robaron. Se sabe que un equipo de motores nuevos sustraído fue a dar a una empresa de tornería y reparación de motores en Turmero, estado Aragua, pero luego fue recuperado y devuelto a las instalaciones de Yacambu-Quíbor. Sin embargo, por una orden del Ejecutivo Nacional fue retirado del sitio donde se encontraba y hasta ahora no se sabe el destino que tuvo.

¿Y no hay actuación policial contra ese delito?

-Precisamente eso fue lo que han denunciado los trece vigilantes que ahora han sido despedidos porque éstos se oponían a que sacaran bienes y desmantelaran todo lo que podían, entonces, procedieron contra ellos y los cesantearon.

¿Quién preside la empresa?

Hemos sabido que es un sargento mayor, quien encabeza la directriz nombrada por el gobierno.

Si hay denuncias, entonces, ¿por qué no se ha actuado?

Las denuncias fueron hechas por los vigilantes ante la fiscalía del Ministerio Público. No hay, hasta ahora, informes de actuación.

En qué condiciones se encuentra la estructura del túnel de trasvase del proyecto?

Abandonado totalmente. Se requerirá hacer una evaluación completa de esa obra como de la propia represa, porque al momento de paralizarse los trabajos se encontraban en el 92 por ciento concluidos. De modo, pues, que los técnicos consultados consideran que el sistema es recuperable, pero, lamentablemente, en estos momentos no hay condiciones técnicas y financieras para finiquitar el proyecto. Y, como es natural, para llevar a cabo la finalización del proyecto se requiere de una inversión que, actualmente, el Estado venezolano no puede disponer.

-Si falta apenas el 8 por ciento para terminar el sistema, aparte de la inversión necesaria, ¿qué se debe hacer?

Tiene que procederse a un examen técnico riguroso para determinar el real estado en que se encuentra la presa y el túnel de trasvase, y, desde luego llevar a cabo una licitación de carácter internacional. Pero, antes, debe haber un cambio político que ofrezca garantías de que la inversión será respetada. En este momento es difícil que se pueda hacer algo, porque aquí no hay Estado de Derecho. Hay 40 mil millones de dólares en juicios pendientes como consecuencia de aquella decisión tomada por el jefe del gobierno que alegremente exclamaba “exprópiese” y así se hacía, sin respeto a la Constitución y a las leyes. Parte de ese monto se pretende cobrar con Citgo.

Dos Bocas

¿Cuál fue el motivo por el cual no continuó la construcción de la represa de las Dos Bocas, proyectada en Portuguesa para darle agua a parte de ese estado y parte de Lara, especialmente el municipio Palavecino?

Ese fue un proyecto aprobado, en mayo de 2.008, por los gobiernos de Venezuela y Portugal. Éste aportó 800 millones de dólares. Comenzaron los trabajos, pero luego los portugueses se dieron cuenta que el dinero no estaba siendo bien administrado, ya que adquirieron bienes que no eran necesarios. Y ocurrieron hechos que les llamaron la atención como que no se habían adelantado los trabajos cuando fueron adquiridas las tuberías de distribución, las cuales fueron trasladadas al lugar donde se iba a hacer la laguna de oxidación de Barquisimeto, cerca del central Turbio. De ahí se la han ido llevando los tubos.

Si es recuperable Yacambu, ¿existe alguna esperanza de que se haga la represa de Dos Bocas?

Ambas obras son importantes y necesarias para Lara. Una podría potenciar el valle de Quíbor y la otra contribuir en gran medida a resolver el agua para consumo humano.

Obstáculo

Cuando se habla de problemas tan graves como los de los servicios públicos, siempre se plantea la necesidad de que haya un cambio político y del modelo económico implantado desde hace más de veinte años. Pero, si en este momento se presentara la oportunidad de resolver esos problemas, ¿cuál es el principal obstáculo que existe para conseguir una solución?

La ley antibloqueo de octubre de 2020 aprobada por la ilegal Asamblea Constituyente, con la cual el gobierno hace lo que le convenga. Porque sus disposiciones impiden que haya transparencia, todo se puede hacer en forma oculta y el gobierno toma las decisiones a su antojo.

Además, este es un gobierno donde impera la opacidad, donde no hay estadísticas, ni información alguna sobre presupuesto.

Caiga quien caiga

Doctor Palacios, usted que ha denunciado siempre la corrupción, ¿cree que ese operativo de Nicolás Maduro, caiga quien caiga, tiene algún efecto para combatir a los corruptos?

No. Eso es simplemente un pase interno de factura entre ellos. Si Maduro hubiese querido combatir la corrupción lo habría hecho desde el primer día que asumió el poder.

¿Y qué se sabe del sitio donde está Tareck El Aissami?

Lo tiene retenido el régimen hasta que confiese dónde están los recursos que supuestamente desaparecieron… Porque las criptomonedas, que fue el instrumento de la desaparición, no deja rastros.

¿Cree que se recuperarán los bienes sustraídos por los corruptos?

No es fácil.

