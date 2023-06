Delsa Solórzano invitó a venezolanos en el exterior a inscribirse y participar primarias #12Jun

Trabajo de : www.talcualdigital.com/

La candidata de Encuentro Ciudadano a la primaria opositora, Delsa Solórzano, invitó a los venezolanos que viven en el exterior a inscribirse y participar en las elecciones primarias previstas para el próximo 22 de octubre.

- Publicidad -

«Todos aquellos venezolanos que viven fuera de nuestro territorio y están inscritos en el Registro Electoral, le pedimos que se inscriban en la página de la Comisión Nacional de Primarias», reseñó Solórzano.

Explicó que la página oficial para inscribirse es www.primariaexteriorve.com y pidió no cargar los datos en un portal distinto a este. Aseguró que la Comisión Nacional de Primarias garantiza la confiabilidad de los datos y recordó que «ualquier otra web no sabemos para qué puede utilizar los datos».

Solórzano se encuentra de gira por los Estados Unidos para presentar su plan de gobierno para los exiliados.

- Publicidad -

«No prestemos atención a lo que quiere la dictadura que es justamente que nosotros nos desmotivamos y muy por el contrario debemos motivar la participación en el proceso del 22 de octubre», dijo.

Delsa Solórzano pidió no dejarse llevar por las declaraciones de Diosdado Cabello, quien ha dicho que no entregarán el gobierno. Sostuvo que este dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está enfocado en quitarle el ánimo a la gente. «La única verdad es que hay una voluntad de cambio en el pueblo de Venezuela y eso no nos lo puede quitar».

La candidata de Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano desestimó los rumores sobre la posibilidad de elegir al candidato unitario por consenso y reiteró que no piensa retirar su candidatura; «para que eso ocurra tendrían que renunciar los candidatos y yo no me voy a retirar, yo llego al 22 de octubre».

Leer más en: www.talcualdigital.com/

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí