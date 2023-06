Conoce las 10 claves sobre las consecuencias de la renuncia de los directivos del CNE #15Jun

Aunque sean expuestas motivaciones de todo tipo, para justificar la renuncia de los tres directivos principales y suplentes del oficialismo en el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), la decisión tomada la noche del miércoles 14 de junio, afectará, indudablemente, el desarrollo del proceso de Primaria.

Porque, primeramente, se estaba esperando la respuesta del organismo electoral al apoyo técnico solicitado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) y, en segundo término, porque la mayoría de los precandidatos, salvo María Corina Machado y Andrés Velásquez, confiaban en que se facilitara la tecnología electoral para las elecciones del 22 de octubre de este año.

- Publicidad -

Así, claramente, lo expone para El Impulso el politólogo y docente universitario Santiago Andrés Rodríguez, quien en su análisis preliminar, al calor de la información de la renuncia de los directivos oficialistas del CNE, hace señalamientos muy interesantes:

1- La renuncia hay que verla en su magnitud: Queda inoperativo el CNE por tiempo, en este instante, indefinido. No hay directiva, ya que quedan solamente los dos representantes que no son del oficialismo y sus respectivos suplentes; pero, como tales, no pueden tomar ninguna decisión porque es la representación de la minoría. Y, posiblemente, sean obligados a renunciar porque la Asamblea Nacional procederá a nombrar la comisión de postulaciones para escoger a los nuevos integrantes del directorio del organismo electoral.

2- La respuesta que esperaba la Comisión Nacional de Primaria acerca del apoyo técnico, no se había dado porque, de acuerdo con las informaciones que se tenían en los corrillos políticos, es que la directiva no se estaba reuniendo.

- Publicidad -

Como está muy avanzado el cronograma de la Primaria y sobre todo en lo atinente a la inscripción de los precandidatos, no habrá tiempo para que se produzca la respuesta y, desde luego, no se contará con el apoyo técnico solicitado hace ya muchas semanas.

3- Una vez que la Asamblea Nacional proceda a nombrar a los componentes del comité de postulaciones, que no se sabe cuándo lo hará, entonces, los integrantes de ese órgano tendrán entre 60 y 90 días para recibir las credenciales de los aspirantes que luego serán seleccionados como directivos del CNE. Queda por delante el período de observaciones que se hará sobre los nombres postulados.

4- Después que se haya nombrado el directorio e hipotéticamente decida darle el apoyo a la Comisión de Primaria, la Ley de Procesos Electorales específica que habrá un lapso de seis meses, dentro de los cuales se puede tomar decisión de esa naturaleza. Estamos hablando de entre ocho y nueve meses para que se produzca la respuesta que no se había dado hasta ahora.

Esto quiere decir que dentro de ocho o nueve meses no podrá haber una Primaria en Venezuela sin el apoyo técnico del CNE como lo ha solicitado la CNP.

5- Esa renuncia de directivos oficialistas del organismo electoral, superficialmente, está dirigida a implosionar el proceso de Primaria, para que éste no se dé como se había ideado.

6- Las consecuencias inmediatas son los problemas no solamente porque se carecerá de apoyo técnico, sino que el CNE no habilitará los centros de votación, que por lo general son los planteles educativos públicos. En una elección nacional se utilizaron 14 mil institutos educativos. Se esperaba ahora, por lo menos, unos 4 mil, los cuales son realmente insuficientes.

7- Si la CNP logra el respaldo de los colegios privados, evidentemente, se estaría llevando a cabo una elección discriminatoria, por cuanto esas instituciones educativas no están en los barrios y caseríos, sino en las ciudades. Se le estaría abriendo la posibilidad de votar especialmente a quienes estén cerca de esos colegios y a la clase media, que tiene capacidad de movilización. Y la gente de los sectores tiene dificultad para trasladarse porque el transporte público no tiene garantizado el combustible.

8- De inmediato se avizora que habrá malestar entre los precandidatos, salvo María Corina Machado y Andrés Velásquez, que han manifestado públicamente su desconfianza en el CNE y no se descarta que otros aspirantes digan que no van a participar porque ellos están buscando que haya mayor participación del electorado venezolano.

9 – El presidente de la CNP, doctor Jesús María Casal, ha dicho que la Primaria se hará con o sin apoyo del CNE. Sin embargo, el organismo electoral correría con parte de los gastos del proceso. ¿Qué puede ocurrir ahora si a cada aspirante le piden, por ejemplo, medio millón de dólares para costear nacionalmente el proceso? Es posible que digan que sus recursos sólo son para la campaña. Este sería un problema muy serio.

10 – A María Corina Machado le convendría que el CNE no intervenga porque Súmate, la organización que ella fundó, asumiría muy bien el proceso; pero, otros precandidatos no lo van a permitir porque sería un ente privado afín a la ingeniero Machado. Y aquí se presenta el problema mayor: el debilitamiento de la Primaria.

Tras estas observaciones, Santiago Andrés Rodríguez dice que al gobierno, evidentemente, no le interesan las primarias porque el régimen tiene un rechazo del 80% o un poco más, su candidato Nicolás Maduro (que no será cambiado porque en el Psuv no se plantean discusiones) no le garantiza nada si la oposición va con una candidatura unitaria porque, tradicionalmente, las elecciones nacionales se polarizan en más del 80% entre dos figuras, y, finalmente, sólo la dispersión de candidaturas es lo que ha hecho posible que se mantenga el régimen chavista madurista en el poder.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí