Polesel: Gobierno pide al comercio tener paciencia asegurando que economía se dinamizará en el segundo semestre #15Jun

Las relaciones entre el sector del comercio y los servicios son fluidas, respetuosas, pero muy poco efectivas, asegura la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, debido a que no se han logrado solventar muchos de los problemas planteados como el contrabando, la voracidad fiscal, el crecimiento de la informalidad y las desigualdades entre Caracas y el resto del país.

Admite que ha habido un reconocimiento mutuo, que antes no existía, pero se nota que hay lentitud en el oficialismo, en la toma de decisiones en torno a las políticas que se deben aplicar, afirmando que el sector privado requiere de un gobierno eficiente y el sector oficial está consciente que requiere de los empresarios, convencidos de que solamente juntos se podrán lograr superar las dificultades y obtener los beneficios.

Polesel está consciente de la importancia del sector del comercio y los servicios, advirtiendo que éste ha sido la clave que nos ha permitido sobrevivir todos estos años, reconociendo la calidad y capacidad del talento humano que se ha formado en el sector; asimismo hizo referencia al valor de los negocios, de las marcas, señalando que muchos de estos negocios son familiares y esta generación no está dispuesta a permitir su cierre sin realizar ningún esfuerzo.

Por otra parte, advierte que si algo es dramático en el país, son los promedios, señalando que es necesario observar las diferencias entre lo que ocurre en ocurre en Caracas y lo que pasa en el interior del país, las desigualdades, haciendo referencia al caso de los combustibles, indicando que en algunas zonas del interior las colas son de hasta 4 y 5 días; en otras poblaciones puede ser de 1 o 2 días; explicando que en el caso del estado Portuguesa, que es una entidad llamada el “granero de Venezuela” el mayor problema es con el diésel para mover la maquinaria pesada, más que con la gasolina. Dijo que no vio en una visita al interior, a nadie en la calle , por cuanto en la zona tienen dos días sin el suministro de combustible, afirmando que esto genera un clima de tensión muy fuerte. Como ejemplo señala a los estado Zulia y Táchira donde es característica la situación de inseguridad.

Por otra parte, Polesel señala que en la empresa privada se han estado haciendo grandes esfuerzos para exportar; sin embargo, cuando no hay gasolina y la carga no puede ser llevada a los puertos para embarcar y que llegue a tiempo s su destino, el comprador ya te desestima como proveedor, porque esto es algo que no se perdona en el comercio internacional, llegándose incluso a aplicar penalizaciones por incumplimiento.

La presidenta de Consecomercio, quien ofreció este miércoles la última rueda de prensa de su gestión, dijo no sentirse cómoda al ser consultada sobre un balance de su gestión, advirtiendo que en la organización hay garantía de continuidad, solo sale el presidente.

“En todo caso, quiero agradecer por haber tenido la oportunidad de viajar por todo el país, donde el sector del comercio sigue siendo muy representativo a pesar del decrecimiento económico; en las relaciones con el gobierno han sido fluidas y respetuosas, con ellos hemos tratado el caso de los contribuyentes especiales que para muchos es un problema; asimismo se ha logrado que haya cierta flexibilización en las fiscalizaciones, ya no son confiscatorias y el objetivo dejó de ser el cierre de los negocios”.

Advierte que hasta estos momentos, Gustavo Valecillos es la persona que la sustituirá en la presidencia de Consecomercio, señalando que para ella ha sido un honor haber podido representar al comercio y los servicios, indicando que se marcha llevándose muchas más cosas que las que tenía cuando llegó.

Señala que para el futuro inmediato hay muchas oportunidades en el área de los servicios, con la apertura de las fronteras con Colombia y con las Islas de Aruba, Curazao y Bonaire; aumento en la conectividad aérea, afirmando que hay muchas expectativas para las empresas de servicios tecnológicos, las cuales tienen una gran potencialidad.

El Gobierno solicita al sector del comercio y los servicios, que tengan paciencia, por cuanto estiman que para el segundo semestre del año se puede registrar una reactivación de la economía; sin embargo, Polesel advierte que vistas las cifras que se tienen de estos primeros cinco meses, van a ser muy prudentes, optimistas responsables, optimistas porque esta ha sido siempre la característica del comerciante, pero con responsabilidad, porque definitivamente está en juego la preservación del sector.

En lo que se refiere al comercio, señala que los afiliados les han advertido que están revisando sus gastos, qué áreas pueden ser afectadas, que se puede bajar y ajustar sin afectar la nómina ni la operación del negocio, viendo por ejemplo si se pueden concentrar en algunas líneas, dejando otras en stand y, eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros, mirar con optimismo responsable ese futuro, pero evidentemente escuchando, viendo y como hemos dicho siempre, mirar las posibilidades del mercado externo, todas las cámaras que están en servicio, están viendo esta posibilidad de exportación.

