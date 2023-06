Primaria robusta e independiente: VP apuesta por una elección autogestionada #16Jun

Voluntad Popular trabaja para materializar una primaria robusta e independiente, atendiendo el clamor de cambio de los venezolanos que quieren una salida electoral y pacífica a la severa crisis que atraviesa el país, ante la estrategia del régimen de cambiar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Adriana Pichardo, coordinadora política nacional adjunta de VP, ratificó que la posición de la tolda naranja es trabajar por una primaria autogestionada. «Poner todo nuestro esfuerzo para lograr, por la vía ciudadana y con total independencia, una primaria robusta que garantice la legitimación de un único liderazgo y candidato que derrotará a la dictadura en la próxima elección presidencial«, dijo.

Sostuvo que la primaria es un proceso de la sociedad civil para el rescate de la democracia. «Ante la cobarde estrategia del régimen de cambiar las autoridades del CNE no hay posibilidad alguna de ningún apoyo técnico del poder electoral. La primaria es de la gente y por la democracia no vamos a descansar hasta lograr», apuntó.

Tarde o temprano hay que enfrentarse al CNE

«La dictadura va a comenzar a buscar mecanismos para desmotivar a las personas que quieren votar. Por eso debe comenzar el juego de nosotros, mental, político y estratégico, para demostrar que podemos ganar la elección presidencial«, expresó Freddy Superlano, candidato de VP a la Primaria.

Sostuvo que escoger un candidato en primaria que posteriormente se presente en la elección presidencial, respaldado por la Unidad, legitimado y fortalecido, le dará la victoria ante el régimen sin importar quiénes integren el CNE. «No importa que el CNE esté presidido por Pedro Carreño, Iris Varela, Francisco Ameliach o cualquier otro dirigente del PSUV; si le ofrecemos un mensaje único y damos una contundente demostración, podremos derrotarlos», apuntó.

Superlano indicó que, aunque los procesos de la primaria y la presidencial sean adversos, se deben generar las capacidades necesarias de organización en defensa del voto. «Ese CNE lo podríamos encontrar ahora en la primaria o más adelante, y creo que hay que enfrentarlo con los mecanismos establecidos. Podemos ganar la elección como pasó Barinas, pero no es exclusivo que el CNE haga la primaria. No nos sorprenden con las renuncias, pero sí creo que no podemos esperar tanto tiempo hasta que nombren nuevos rectores«, aseveró.

Señaló que para lograr una primaria autogestionada y robusta, las fuerzas democráticas deberán tener responsabilidad, así como apresto operativo, logístico y económico. «Lo ideal sería tener más de dos mil centros de votación para que la primaria sea robusta, no solo desde el punto de vista técnico si no también de la participación».

